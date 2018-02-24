GÃ¼ncelleme: 11:50, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turuna Ã§Ä±kacak



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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek. Ziyaretleri vesilesiyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, mevkidaÅŸlarÄ±yla yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, ilgili Ã¼lkelerle ikili iliÅŸkilerin ve iÅŸ birliÄŸinin tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±nmasÄ±, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin, Afrika'daki gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihi baÄŸlarÄ± bulunan ve Ã¶nemli ekonomik ortaklarÄ±ndan Cezayir'i, "cumhurbaÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla ikinci kez ziyaret edecek. Cezayir'den sonra SahraaltÄ± Afrika'da Moritanya'da 28 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ temaslarda bulunacak ErdoÄŸan, bu ziyareti takiben ikili iliÅŸkilerin mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde seyrettiÄŸi Senegal'e geÃ§ecek. Ziyaret programÄ±nÄ±n son duraÄŸÄ±nda ise kÃ¶klÃ¼ tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilere sahip olunan Mali yer alacak. AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Moritanya ve Mali'yi ziyaretlerinin, TÃ¼rkiye'den bu Ã¼lkelere "cumhurbaÅŸkanÄ±" dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk resmi ziyaretler olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan tarihi Ã¶neme sahip olduÄŸu belirtildi. Ziyaretler kapsamÄ±nda, Cezayir ve Senegal'de iÅŸ forumlarÄ± da dÃ¼zenlenecek.

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