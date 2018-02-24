GÃ¼ncelleme: 12:19, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Afganistan'da Taliban askeri Ã¼sse saldÄ±rdÄ±: 18 Ã¶lÃ¼





Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Devlet Veziri, Taliban Ã¼yelerinin saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2 askerin esir dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Veziri, Taliban kontrolÃ¼ne geÃ§en askeri Ã¼ssÃ¼n geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Taliban'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise 25 askerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ikisinin esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Â Â

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