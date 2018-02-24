GÃ¼ncelleme: 12:38, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

AykÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸan 900 mÃ¼teahhite yetki belgesi iptali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã§Ä±kartÄ±lan "YapÄ± MÃ¼teahhitlerinin KayÄ±tlarÄ± ile Åžantiye Åžefleri ve Yetki Belgeli Ustalar HakkÄ±nda YÃ¶netmelik" kapsamÄ±nda, 2012 yÄ±lÄ±ndan itibaren 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu'na tabi bÃ¼tÃ¼n yapÄ±larÄ±n, bir yapÄ± mÃ¼teahhidinin sorumluluÄŸu altÄ±nda inÅŸa edilmesi ve her mÃ¼teahhidin "Yetki Belgesi NumarasÄ±" almasÄ± zorunluluÄŸu bulunuyor.Â

Bu kapsamda BakanlÄ±kÃ§a, 2012- 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 410 bin mÃ¼teahhide yetki belgesi numarasÄ± verildi.

Yetki belgesiÂ numarasÄ± verdikten sonra da firmalarÄ±n faaliyetlerini dÃ¼zenli olarak denetim altÄ±nda tutan BakanlÄ±k, firmalarÄ±n, yapÄ±m iÅŸinin ruhsata ve ruhsata ekli etÃ¼t ve projelere aykÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesi ve verilen sÃ¼re iÃ§inde aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n giderilmemesi halinde beÅŸ yÄ±l, aykÄ±rÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen imalatÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini tehdit etmesi halinde ise on yÄ±l sÃ¼reyle yetki belgesi numaralarÄ±nÄ± iptal edebiliyor.

Buna gÃ¶re, BakanlÄ±kÃ§a 2017'de yapÄ±lan denetimler sonucu, 900 firmanÄ±n yetki belge numarasÄ± iptal edildi.Â

562 KÄ°ÅžÄ°YE "MÃœTEAHHÄ°TLÄ°K KARNESÄ°" VERÄ°LDÄ°

Ã–te yandan Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2011-2017 arasÄ±nda 562 gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiye "MÃ¼teahhitlik Karnesi" dÃ¼zenlenirken, TÃ¼rkiye'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda temsil edebilecek nitelikteki mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak Ã¼zere 2017'ye kadar 337 gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiye de "YurtdÄ±ÅŸÄ± MÃ¼teahhitlik Belgesi" verildi.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan ayrÄ±ca taban limitlerini aÅŸamayan gerÃ§ek kiÅŸi ve firmalara yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼stlendikleri taahhÃ¼tlerini tamamlayabilmeleri iÃ§in en fazla bir yÄ±l sÃ¼reli ve taahhÃ¼t sÃ¼resince yenilenmek suretiyle YurtdÄ±ÅŸÄ± GeÃ§ici MÃ¼teahhitlik Belgesi de veriliyor. BakanlÄ±kÃ§a 2011-2017 arasÄ±nda 480 gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸi iÃ§in "YurtdÄ±ÅŸÄ± GeÃ§ici MÃ¼teahhitlik Belgesi" dÃ¼zenlendi.