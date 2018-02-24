GÃ¼ncelleme: 13:18, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

DoÄŸu Guta'ya rejim gÃ¼Ã§lerinin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki BeÅŸÅŸarÂ Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 38 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DÃ¼n DoÄŸu Guta'ya baÄŸlÄ± sivil yerleÅŸimlerden Duma'da 15, Åžifoniye ve Abadde'de 5'er, Kefer Batna'da 3, Ayn Terma, Zemelka ve Hamuriye'de 2'ÅŸer ve Haresta Sakba, Medyere ve Merc'de birer sivil can verdi.

Åžiddetli saldÄ±rÄ±lar devam ederken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±nda son 5 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 357'yi buldu.

Rejim, son 5 gÃ¼nde 22 saÄŸlÄ±k merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldÄ±.

Muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk, aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.