DoÄŸu Guta'ya rejim gÃ¼Ã§lerinin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'deki BeÅŸÅŸarÂ Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 38 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
DÃ¼n DoÄŸu Guta'ya baÄŸlÄ± sivil yerleÅŸimlerden Duma'da 15, Åžifoniye ve Abadde'de 5'er, Kefer Batna'da 3, Ayn Terma, Zemelka ve Hamuriye'de 2'ÅŸer ve Haresta Sakba, Medyere ve Merc'de birer sivil can verdi.
Åžiddetli saldÄ±rÄ±lar devam ederken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±nda son 5 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 357'yi buldu.
Rejim, son 5 gÃ¼nde 22 saÄŸlÄ±k merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk, aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti,tarafÄ±ndan imzalanan kararla, Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 8 otoyol ve 1 demiryolu ile 1 yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete geÃ§ecek.
ABD'nin Maryland eyaletinde eÅŸine ÅŸiddet uygulayan komÅŸusuna mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memuru Remziddin topraÄŸa verildi.
Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± "Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n" olarak nitelendirdi.
Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep eden BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama yapÄ±lamadÄ±. Ertelenen oylamanÄ±n bugÃ¼n TSÄ° ile 20.00'de yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti