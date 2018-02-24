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Meteoroloji'den 'Sibirya' aÃ§Ä±klamasÄ±
Meteoroloji'den 'Sibirya' aÃ§Ä±klamasÄ±
Foto: ArÅŸiv

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara neden olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe yol aÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Genel MÃ¼dÃ¼r GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TÃ¼rkiye genelinde Ä±lÄ±k, batÄ± ve iÃ§ kesimlerde aralÄ±klÄ± olarak hafif yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± devam eden havanÄ±n, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yerini Orta Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sisteme bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¼neÅŸ, "Bu sistemin Pazar gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinden sonra doÄŸuya hareketi ve Pazartesi gÃ¼nÃ¼ doÄŸu bÃ¶lgelerde etkili olmasÄ± ancak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkemizin batÄ±sÄ±nÄ±n yeni bir sistemin etkisi altÄ±na girmesi bekleniyor." dedi.

Yurt genelinde mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda bugÃ¼n Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmasÄ±nÄ±n beklenmediÄŸini aktaran GÃ¼neÅŸ, kuzeybatÄ± kesimlerden baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸ ile beraber kuzeyli rÃ¼zgarlarÄ±n da etkisiyle hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Pazar gÃ¼nÃ¼ iÃ§ ve batÄ±da 4 ila 8, Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerde 2 ila 5 derece azalma olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hafta ortasÄ±na kadar hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸini vurgulayan GÃ¼neÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukÃ§a soÄŸuk ve gÃ¼neyinde yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen bu gelen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava kÃ¼tlelerinin, Ã¼lkemiz genelinde Ã¶nemli bir sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ne neden olmasÄ± beklenmemektedir. Sibirya yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ merkezinin bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca Avrupa'nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±n kÄ±smÄ±nda etkili olacaÄŸÄ± ve Orta Akdeniz Ã¼zerinde ise alÃ§ak basÄ±nÃ§ merkezi oluÅŸacaÄŸÄ± beklendiÄŸinden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 10-20 derece altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.

Balkanlar ve Orta Avrupa baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼lmesi ve ve kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 50-100 santime ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Yurdumuzda ise bu sistemden Pazar ve Pazartesi gÃ¼nleri Trakya'nÄ±n kuzey kesimleri ile iÃ§ bÃ¶lgelerimizdeki yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± yerler etkilenecek, bin 200 metrenin Ã¼zerindeki yerlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lebilecektir. Ancak Ã¼lkemiz kuvvetli bir soÄŸuma ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± almasa da bol miktarda yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lecek."



Ä°lgili Konular meteoroloji
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