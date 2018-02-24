GÃ¼ncelleme: 14:15, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Arakan'da hÃ¼kÃ¼meti hedef alan eÅŸ zamanlÄ± patlamalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ±Â hedef alan eÅŸ zamanlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendi.

Polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aung Myat Moe, sabahÂ saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda ÅŸehirde 3 yerdeÂ patlamalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, 3Â noktada da el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Moe, patlamalarda can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¼st dÃ¼zey bir hÃ¼kÃ¼met yetkilisinin konutunun Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan patlamada bir polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Åžehirde geÃ§en ay polis gÃ¼Ã§leri Mrauk-U antik kentinde eylem yapan Budist protestocu gruba ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. OlaydaÂ 7 eylemci Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 10'dan fazla eylemci yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan eyalet yÃ¶netimine baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan bir kasaba yÃ¶neticisi yol kenarÄ±ndaki arabasÄ±nÄ±n iÃ§inde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu. Cinayetin Budist fanatikler tarafÄ±ndan intikamÂ amacÄ±yla iÅŸlenmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde durulmuÅŸtu. BombalÄ± eylemlerin de aynÄ± amaÃ§la yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼pheleniliyor.Â Â

Sittwe'de MÃ¼slÃ¼man ve Budist topluluklar arasÄ±nda 2012 yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle 120 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man ÅŸehri terk ederek Ã§evredeki mÃ¼lteci kamplarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Budist nÃ¼fus ise ÅŸehir merkezinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar ordusunun eyaletin kuzeyinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan, BirleÅŸmiÅŸ MilletlerinÂ "etnik temizlik" olarak nitelendirdiÄŸiÂ katliamlar nedeniyle geÃ§en aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man komÅŸu BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.