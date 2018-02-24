GÃ¼ncelleme: 14:45, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda son durum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hudutlarda ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan harekat sÃ¼rÃ¼yor.



HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1931 oldu.

Harekat kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re, en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.Â

Hava harekatÄ± ve kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla desteklenen kara harekatÄ±, planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam ediyor.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla girilen Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼ne kadarÂ 32 asker ÅŸehit oldu, 183 asker yaralandÄ±.

TERÃ–R MEVZÄ°LERÄ° VURULUYOR

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki terÃ¶r mevzileri, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, obÃ¼s toplarÄ± ve Ã§oklu roketatarlarla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Harekat kapsamÄ±nda Afrin'in batÄ± ve kuzey kÄ±rsalÄ±nda yer alan terÃ¶ristlere ait mevziler, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, obÃ¼s toplarÄ± ve Ã§oklu roketatarlarla vuruluyor.

BÃ¶lgeye destek amacÄ±yla gÃ¶nderilen askeri araÃ§larÄ±n sÄ±nÄ±r hattÄ±na sevkiyatÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.

2 KÃ–Y DAHA TERÃ–RDEN TEMÄ°ZLENDÄ°

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) veÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Afrin'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±.Â

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, TSK ve Ã–SO, Afrin'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Cinderes beldesine baÄŸlÄ± Ebu Kabe ve HacÄ±lar kÃ¶ylerini YPG/PKK-DEAÅž'tan kurtardÄ±.

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 75'i kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 20'si stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 103 noktayÄ± Ã¶rgÃ¼tten kurtardÄ±.Â

TerÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â

"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo, DuraklÄ±, Hayyam, Surain, Ã‡arkanlÄ±, AkanlÄ±, Mikdad ve Ali Racu kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu beldesinde Ayn Batman DaÄŸÄ±, YukarÄ± HacÄ±kanlÄ±, AÅŸaÄŸÄ± HacÄ±kanlÄ±, DerviÅŸ ObasÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, SarÄ± UÅŸaÄŸÄ±, RahmanlÄ± ve Maskah kÃ¶yleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, AÅŸaÄŸÄ± Korgan ve YukarÄ± Korgan, Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶yleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi, Ã¼s olarak kullanÄ±lan Beyyada noktasÄ±; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, Uverkan, Ä°kidam, Åželtah, Merseva, Serincek, Kastel CÃ¼ndo, DikmetaÅŸ, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan kÃ¶yleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi.

782 Ã–RGÃœT HEDEFÄ° Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

KullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil tÃ¼m faaliyetler, silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma hukukuna uygun ve meÅŸru zeminlerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a ait 782 hedef imha edildi.

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