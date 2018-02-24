HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±

HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±Â KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te Â anÄ±ldÄ±.
Azerbaycan'Ä±n BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince dÃ¼zenlenen anma programÄ±, saygÄ± duruÅŸu ve Kuran-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.
Azerbaycan'Ä±n BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hidayet Orudjev tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ermenistan'Ä±n 26 yÄ±l Ã¶nce Azerbaycan halkÄ±na karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m suÃ§u iÅŸlediÄŸini sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± toplumdan, HocalÄ±'da etnik temizlik yapanlarÄ± kÄ±namasÄ±nÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Ã¼lkesinin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalara destek vermesini beklediklerini ifade eden OrudjevÂ Â "Azerbaycan, Ermenistan SilahlÄ± Kuvvetlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki tÃ¼m topraklardan Ã§ekilmesini talep etmektedir." dedi.
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cengiz Kamil FÄ±rat da DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± ÅŸehrinde yaÅŸananlarÄ±n bir insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
FÄ±rat, "HocalÄ± ile ilgili Ã§Ä±ÄŸlÄ±k 26 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yor. ArtÄ±k bunun duyulmasÄ± gerekiyor. TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±, elimizden geleni yapmak durumundayÄ±z. Biz HocalÄ±'da adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n sahiplerine geri verilmesini istiyoruz. Bu adaletin tesisi yolunda Ã§ok Ã¶nemli adÄ±m olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat, TÃ¼rkiye'nin,Â bu haklÄ± davasÄ±nda Azerbaycan'Ä±n daima yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± Ã¼lkelerinden de bu haklÄ± davayÄ± sonuna kadar desteklemelerini beklediklerini kaydetti.
Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti,tarafÄ±ndan imzalanan kararla, Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 8 otoyol ve 1 demiryolu ile 1 yaya geÃ§iÅŸ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden faaliyete geÃ§ecek.
ABD'nin Maryland eyaletinde eÅŸine ÅŸiddet uygulayan komÅŸusuna mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len polis memuru Remziddin topraÄŸa verildi.
Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD'nin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± "Ä°srail halkÄ± iÃ§in harika bir gÃ¼n" olarak nitelendirdi.
Suriye'de bir ay insani ateÅŸkes talep eden BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oylama yapÄ±lamadÄ±. Ertelenen oylamanÄ±n bugÃ¼n TSÄ° ile 20.00'de yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
TÃ¼rkmen-Der eski baÅŸkanÄ±, Suriyeâ€™de ve Irakâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle bilinen Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n eÅŸiyle birlikte Dubai'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rudeyne, ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na iliÅŸkin, "Tek taraflÄ± adÄ±mlar, kimseye meÅŸruiyet kazandÄ±rmayacak ve bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama Ã§abalarÄ±na engel olacak." dedi.
BelÃ§ika'nÄ±n Maasmechelen bÃ¶lgesindeki Flaman okullarÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± 11 Ã¶ÄŸrencinin velisinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin lehine sonuÃ§landÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti