GÃ¼ncelleme: 14:58, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±Â KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te Â anÄ±ldÄ±.

Azerbaycan'Ä±n BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸince dÃ¼zenlenen anma programÄ±, saygÄ± duruÅŸu ve Kuran-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.

Azerbaycan'Ä±n BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hidayet Orudjev tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ermenistan'Ä±n 26 yÄ±l Ã¶nce Azerbaycan halkÄ±na karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m suÃ§u iÅŸlediÄŸini sÃ¶yledi.

UluslararasÄ± toplumdan, HocalÄ±'da etnik temizlik yapanlarÄ± kÄ±namasÄ±nÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Ã¼lkesinin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalara destek vermesini beklediklerini ifade eden OrudjevÂ Â "Azerbaycan, Ermenistan SilahlÄ± Kuvvetlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki tÃ¼m topraklardan Ã§ekilmesini talep etmektedir." dedi.

TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cengiz Kamil FÄ±rat da DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± ÅŸehrinde yaÅŸananlarÄ±n bir insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

FÄ±rat, "HocalÄ± ile ilgili Ã§Ä±ÄŸlÄ±k 26 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yor. ArtÄ±k bunun duyulmasÄ± gerekiyor. TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±, elimizden geleni yapmak durumundayÄ±z. Biz HocalÄ±'da adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n sahiplerine geri verilmesini istiyoruz. Bu adaletin tesisi yolunda Ã§ok Ã¶nemli adÄ±m olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat, TÃ¼rkiye'nin,Â bu haklÄ± davasÄ±nda Azerbaycan'Ä±n daima yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± Ã¼lkelerinden de bu haklÄ± davayÄ± sonuna kadar desteklemelerini beklediklerini kaydetti.