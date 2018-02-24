GÃ¼ncelleme: 15:18, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Riyad'da dÃ¼zenlenecek AFED 2018'in ÅŸeref konuÄŸu TÃ¼rkiye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da dÃ¼zenlenecekÂ 4. SilahlÄ± Kuvvetler-Yerli Ãœretimi Destekleme FuarÄ±'na (AFED 2018)Â TÃ¼rkiye'ninÂ "ÅŸeref konuÄŸu"Â olarak davet edildiÄŸi bildirildi.

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±ndan (SSM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AFED 2018, Suudi Arabistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Yerli Ãœretimi Destekleme Genel Ä°daresinin koordinesinde ve Kral Selman Bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman bin Abdulaziz'in himayelerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Fuar, 25 Åžubat-3 Mart'ta "Ãœretimimiz GÃ¼cÃ¼mÃ¼zdÃ¼r" sloganÄ±yla Riyad UluslararasÄ± Fuar Merkezinde kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.

Ã–nceki yÄ±llarda ulusal Ã¶lÃ§ekte yapÄ±lan AFED, bu yÄ±l uluslararasÄ± bir fuar niteliÄŸi kazanma yolunda ilk kez bir konuk Ã¼lkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla planlandÄ±. Bu kapsamda TÃ¼rkiye fuara "ÅŸeref konuÄŸu" olarak davet edildi.

Fuara, SSM koordinasyonunda ASELSAN, FNNS, HAVELSAN, OTOKAR ve ROKETSAN'Ä±n da iÃ§inde bulunduÄŸu 25 firmayla katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak.

AFED ile Suudi Arabistan ve TÃ¼rkiye savunma sanayi firmalarÄ± arasÄ±ndaki Ã¼retim ortaklÄ±ÄŸÄ± imkanlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.Â