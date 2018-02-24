GÃ¼ncelleme: 15:39, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan'dan ABD'ye: Sizin kanÄ±nÄ±zda sivilleri vurmak var, bizde yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ Spor Kompleksi'ndeki salonda dÃ¼zenlenenÂ partisinin 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KahramanmaraÅŸ'ta olmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, kendisini coÅŸkuyla karÅŸÄ±layanlara teÅŸekkÃ¼r etti.

"BIÃ‡AK KEMÄ°ÄžE DAYANDI"

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n, KahramanmaraÅŸ'Ä±n 98 yÄ±l Ã¶nce zaferle neticelendirdiÄŸi kahramanlÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca sergilediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye, 81 vilayetiyle 81 milyon vatandaÅŸÄ±yla 98 yÄ±l Ã¶nceki MaraÅŸ olup istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karÅŸÄ± topyekun kÄ±yama kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Son 4-5 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkemize yÃ¶nelik o kadar Ã§ok saldÄ±rÄ± oldu ki, artÄ±k milletimizin sabrÄ± kalmadÄ±. BÄ±Ã§ak kemiÄŸe dayandÄ±. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca bir terÃ¶r koridoru oluÅŸturarak bizi binlerce yÄ±llÄ±k komÅŸularÄ±ndan, kardeÅŸlerinden, ayrÄ±lmaz bir parÃ§amÄ±z olan coÄŸrafyalardan koparmak istiyorlar. Bu uÄŸurda, adÄ±nÄ± sÃ¼rekli deÄŸiÅŸtirmelerine, tÃ¼m cilalamalarÄ±na raÄŸmen, Ã§abalamalarÄ±na raÄŸmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle kol kola girmekten Ã§ekinmiyorlar. TerÃ¶ristin yanÄ±nda poz verdiklerinde TÃ¼rkiye'yi korkutabileceklerini sanÄ±yorlar. Halbuki bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sadece onlarÄ±n asÄ±rlardÄ±r dÃ¼nyaya empoze ettikleri demokrasi, meÅŸruiyet, hak, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k gibi kavramlarÄ±n iÃ§ini boÅŸaltÄ±yor. Bize terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden yapÄ±lanlar, milletimizin sakalÄ±nÄ± kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geÃ§tiÄŸimizde o terÃ¶ristleri tÃ¼mÃ¼yle imha ederek, inÅŸasÄ± iÃ§in var gÃ¼Ã§leriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yapÄ±nÄ±n kollarÄ±nÄ±, kanatlarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±z haberleri yok. Kesilen sakal daha gÃ¼r olarak Ã§Ä±kar. Ama giden kol, kanat geri gelmez."

ErdoÄŸan, "Sahada TÃ¼rkiye'yle baÅŸ edemeyeceklerini gÃ¶renlerin, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda yalana, iftiraya, Ã§arpÄ±tmaya dayalÄ± bir propaganda savaÅŸÄ± baÅŸlatmalarÄ± da iÅŸe yaramayacaktÄ±r. Hakikatlerin karÅŸÄ±sÄ±nda bu yalanlar, tÄ±pkÄ± gÃ¼neÅŸi gÃ¶ren buz kÃ¼tlesi gibi eriyip, buharlaÅŸÄ±p gidecektir." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BugÃ¼n artÄ±k maziden atiye kurduÄŸu kÃ¶prÃ¼yle kim olduÄŸunu bilen, bugÃ¼n nerede durduÄŸunun farkÄ±nda, gelecekte nereye gitmek istediÄŸinin ÅŸuurunda bir TÃ¼rkiye vardÄ±r. Bize hala dÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye gÃ¶zÃ¼yle bakan, bu ÅŸekilde muamele edenler yavaÅŸ yavaÅŸ gerÃ§eklerin farkÄ±na varmaya baÅŸladÄ±lar."

ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye'nin silkiniÅŸi ve yeni bir diriliÅŸ iÃ§ine girmesi, bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki pek Ã§ok toplumu da harekete geÃ§irmiÅŸtir. Kerameti kendinden menkul olanlarÄ±n devri bitiyor." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SÃ¶mÃ¼rgecilere gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kÃ¶le yazÄ±lanlar, kendileri bilirler. Ne TÃ¼rkiye'nin ne de kardeÅŸlerimizin ve dostlarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¶yle bir niyeti yoktur." diye konuÅŸtu.

'BÄ°ZÄ°M KANIMIZDA SÄ°VÄ°LLERÄ° VURMAK YOK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresine katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi KahramanmaraÅŸ Spor Kompleksi'nin dÄ±ÅŸÄ±nda, kendisini karÅŸÄ±layan vatandaÅŸlara hitap etti.

VatandaÅŸlarÄ±n yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ilk gÃ¼nden itibaren kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Edeler her zaman bizim yanÄ±mÄ±zda oldu ve sizlerle gÃ¼Ã§ bulduk ve bu gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye yaydÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

Bu sabah itibarÄ±yla 1931 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÃ¼n ne idi? Cuma'ydÄ±. DÃ¼n bÃ¼tÃ¼n askerlerimizi hamdolsun secdede, rÃ¼kuda gÃ¶rdÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar 'Åžu kopan fÄ±rtÄ±na TÃ¼rk ordusudur ya Rabbi. Senin uÄŸrunda Ã¶len ordu budur ya Rabbi. Ta ki yÃ¼kselsin ezanlarla mÃ¼eyyed namÄ±n. Galip et, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu son ordusudur Ä°slam'Ä±n' diyerek, yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±r. GeÃ§miÅŸteki o ecdadÄ±mÄ±zÄ±n varisleri olarak evelallah ÅŸimdi de yine Mehmet'imiz aynÄ± yolda yÃ¼rÃ¼yor. Bir taraftan SÄ°HA'larÄ±mÄ±zla bir taraftan F-16'larÄ±mÄ±zla bir taraftan helikopterlerimiz ile tanklarÄ±mÄ±z, toplarÄ±mÄ±z ile evelallah Mehmet'imize saldÄ±ranlarÄ± inlerinde boÄŸduk, boÄŸuyoruz. Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' VicdansÄ±zlar, edepsizler, ahlaksÄ±zlar. Bizim kanÄ±mÄ±zda sivilleri vurmak yok ama sizin kanÄ±nÄ±zda var. Siz Ruanda'da, Mali'de, Libya'da, Korsika'da bunu yaptÄ±nÄ±z, durmadÄ±nÄ±z, hala da yapÄ±yorsunuz. KalkÄ±p da bu noktada, TÃ¼rk'Ã¼ bu ÅŸekilde yorumlayamazsÄ±nÄ±z."

ErdoÄŸan, MehmetÃ§ik'e ve TÃ¼rkiye'ye, sÄ±nÄ±rlara saldÄ±ranlara bunun hesabÄ±nÄ± sorduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Siz, 10 bin kilometreden buralara niÃ§in geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± koruma sorumluluÄŸumuz var. Kimse kalkÄ±p da 'NiÃ§in bu sÄ±nÄ±rlarÄ± koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceÄŸiz. SaldÄ±ranlara da hesabÄ±nÄ± sormaya devam edeceÄŸiz. Åžunu kimse unutmasÄ±n, bu Ã¼lke, millet, asker 'korkaklar ordusu' deÄŸildir. 'Korkaklar Ã¼lkesi' deÄŸildir. Åžu anda da bu hesabÄ± onun iÃ§in soruyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devlet tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ã–yle PYD'ymiÅŸ, yok ÅŸuymuÅŸ, yok buymuÅŸ... Ne demiÅŸtik? KovalayacaÄŸÄ±z. Onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z. Bak Pensilvanya'da. Ne iÅŸi var orada? Onunla gidenler oldu mu? Oldu. Beraber orada yaÅŸÄ±yorlar, arkalarÄ±nda kimlerin olduÄŸunu anlayÄ±n. Kovalamaya yine devam edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar Ã¼mmeti bÃ¶ldÃ¼ler, bunlar milleti bÃ¶ldÃ¼ler. Onun iÃ§in de bunun hesabÄ±nÄ± verecekler."