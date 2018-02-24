GÃ¼ncelleme: 15:57, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Ay'daki yeni keÅŸif yaygÄ±n teorileri yalanlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ± DÃ¼nya'nÄ±n uydusuÂ Ay'da sanÄ±landan Ã§ok daha yaygÄ±n ve bol miktarda su bulunduÄŸunu keÅŸfetti.

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA) ay keÅŸif uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter'Ä±n (LRO) Ã¶lÃ§Ã¼m araÃ§larÄ±nÄ± kullanan uluslararasÄ± araÅŸtÄ±rma ekibi, suyun Ay'Ä±n tÃ¼m enlemlerinde, zamana veya yer oluÅŸumuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n var olduÄŸunu tespit etti.

AraÅŸtÄ±rmaya Ã¶nderlik eden ABD'nin Colorado eyaletindeki Uzay Bilimi EnstitÃ¼sÃ¼'nden Joshua Bandfield, "GÃ¼nÃ¼n hangi saatinde veya hangi enlemde olursa olsun su sinyallerinin sÃ¼rekli mevcut olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

Daha Ã¶nce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardaÂ Ay'da suyun yalnÄ±zca kutup enlemlerinde buz halinde muhafaza edildiÄŸi, su sinyallerinin DÃ¼nya zamanÄ±yla 29,5 gÃ¼n sÃ¼ren ay gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde azalarak yok olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bulgularÄ±n Ay'a suyun nasÄ±l ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve su kaynaklarÄ±ndan istifa edilip edilemeyeceÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± umuyor.

Ay'da suyun nasÄ±l bulunduÄŸu hala gizemini koruyan bir konu. Bu konuda en yaygÄ±n hipotez, GÃ¼neÅŸ rÃ¼zgarlarÄ±nca taÅŸÄ±nan oksijen ve hidrojen molekÃ¼llerinin Ay yÃ¼zeyinde birikmesiyle oluÅŸtuÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. Bir diÄŸer hipotez de suyun milyarlarca yÄ±l Ã¶nce Ay'Ä±n oluÅŸum evresinde bileÅŸimini meydana getiren mineraller iÃ§inde depolanmÄ±ÅŸ halde bulunduÄŸu.

Bilim adamlarÄ± ayrÄ±ca Ay'daki suyun dÄ±ÅŸarÄ±dan eriÅŸilebilir olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BÃ¶yle olmasÄ± halinde astronotlar iÃ§in iÃ§me suyu olarak veya hidrojenle Ã§alÄ±ÅŸan uzay araÃ§larÄ± iÃ§in yakÄ±t olarak kullanÄ±labileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± "Nature Geoscience" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.