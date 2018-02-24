GÃ¼ncelleme: 16:19, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

THY, Sierra Leone'yi de uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±





DÃ¼nyanÄ±n en fazla Ã¼lkesine uÃ§an TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 121. Ã¼lke olarak Sierra Leone'yi uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Afrika kÄ±tasÄ±nda da en fazla noktaya uÃ§an bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ±, Sierra Leone'nin baÅŸkenti Freetown uÃ§uÅŸlarÄ± ile kÄ±tada 52 destinasyona ulaÅŸtÄ±. THY'nin dÃ¼nyada uÃ§tuÄŸu 301. ÅŸehir olarak bugÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlayan Freetown tarifeli seferleri, Ä°stanbul-Ouagadougou-Freetownâ€“Ouagadougou-Ä°stanbul gÃ¼zergahÄ±nda, salÄ± ve cumartesi olmak Ã¼zere haftada 2 frekans icra edilecek. Ä°stanbul'dan Freetown'a tÃ¼m vergiler dahil gidiÅŸ-dÃ¶nÃ¼ÅŸ 830 dolardan baÅŸlayan Ã¼cretlerle seyahat edilebilecek.

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