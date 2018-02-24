GÃ¼ncelleme: 16:39, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Libya'daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 UMH askeri Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n gÃ¼neyindeki Murzuk kentinde bulunan Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± iki askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Murzuk Ortak GÃ¼venlik OdasÄ± adÄ±na konuÅŸan Yarbay Muhammed Cabir Salih yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ummul Erneb beldesinin giriÅŸindeki kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 2 asker Ã¶ldÃ¼, bazÄ±larÄ± yaralandÄ±." dedi. Kontrol noktasÄ±nda bulunan emniyet gÃ¶revlilerine ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sonucu saldÄ±rganlardan 2'sinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birinin ise halen kaÃ§ak olduÄŸunu aktaranÂ Salih, saldÄ±rganlarÄ±n yabancÄ± olduÄŸunu belirtti.Â Salih saldÄ±rganlara iliÅŸkin baÅŸkaÂ bilgi vermedi. Libya'nÄ±n orta kesimindeki Cufra vilayetinde Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼venlik noktasÄ±nÄ± hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Halife Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerden 3 asker Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Cufra'da 23 AÄŸustos 2017'de dÃ¼zenlenen ve yine Hafter'e baÄŸlÄ± 12 askerin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti.

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