GÃ¼ncelleme: 16:58, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

TÃ¼rk zÄ±rhlÄ±sÄ±nda uzaktan komuta devrimi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin halen tÃ¼mÃ¼yle personel kontrolÃ¼ndekiÂ zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, tehlike durumlarÄ±nda tek tuÅŸla uzaktan da kontrol edilebilecek.

TÃ¼rk savunma sanayisi, zÄ±rhlÄ± muharebe araÃ§larÄ±na yeni yetenekler kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmalardan en dikkat Ã§ekenini zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n aynÄ± zamanda uzaktan komuta yeteneÄŸiyle donatÄ±lmasÄ± oluÅŸturuyor.

Nurol Makina, bu kapsamda son dÃ¶nemde yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgi gÃ¶ren 4x4 zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± "Ejder YalÃ§Ä±n"Ä±n, ihtiyaÃ§ durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunda personel olmadan da gÃ¶rev yapabilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor.

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir'in sosyal medyadan duyurduÄŸu test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ã¼zerinde ASELSAN'Ä±n SARP Uzaktan KomutalÄ± Stabilize Silah Sistemi bulunan "Ejder YalÃ§Ä±n", araÃ§ dÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸarÄ±yla kontrol edilebildi. AracÄ±n tek tuÅŸla uzaktan komuta moduna alÄ±nmasÄ±yla araÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda konumlu personel, kontrol panelleriyle "Ejder YalÃ§Ä±n"Ä± yÃ¶nlendirdi ve Ã§eÅŸitli manevralar yapmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Uzaktan komuta sadece aracÄ±n idaresiyle de sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor. AracÄ±n Ã¼zerindeki silah sistemleri ve diÄŸer faydalÄ± yÃ¼kler de operatÃ¶rler tarafÄ±ndan kontrol edilebiliyor. OperatÃ¶r, tÃ¼m bu faaliyetleri Ã¶nÃ¼ndeki monitÃ¶rler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla izleyebiliyor.

TEHLÄ°KELÄ° ALANDA UZAKTAN KOMUTA

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã§atÄ±ÅŸma ortamlarÄ±, tehlike seviyesi yÃ¼ksek alanlarda kullanÄ±lan araÃ§lar tÃ¼mÃ¼yle uzaktan komuta edilebilecek. Bu tÃ¼r yerlerde araÃ§ uzaktan komuta moduna alÄ±nabilecek, gÃ¶revin tamamlanmasÄ± ve tehlikeli alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±yla araÃ§ personel idaresine geÃ§ecek.

AraÃ§ uzaktan komuta yeteneÄŸiyle baÅŸka bir aracÄ±n iÃ§inden ya da bir komuta merkezinden idare edilebilecek. Uydu kontrolÃ¼ eklenmesiyle de mesafeyle ilgili kÄ±sÄ±tlamalar tÃ¼mÃ¼yle ortadan kalkacak.