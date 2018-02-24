TÃ¼rk zÄ±rhlÄ±sÄ±nda uzaktan komuta devrimi

TÃ¼rkiye'nin halen tÃ¼mÃ¼yle personel kontrolÃ¼ndekiÂ zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±, tehlike durumlarÄ±nda tek tuÅŸla uzaktan da kontrol edilebilecek.
TÃ¼rk savunma sanayisi, zÄ±rhlÄ± muharebe araÃ§larÄ±na yeni yetenekler kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Bu Ã§alÄ±ÅŸmalardan en dikkat Ã§ekenini zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n aynÄ± zamanda uzaktan komuta yeteneÄŸiyle donatÄ±lmasÄ± oluÅŸturuyor.
Nurol Makina, bu kapsamda son dÃ¶nemde yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgi gÃ¶ren 4x4 zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± "Ejder YalÃ§Ä±n"Ä±n, ihtiyaÃ§ durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunda personel olmadan da gÃ¶rev yapabilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor.
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir'in sosyal medyadan duyurduÄŸu test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ã¼zerinde ASELSAN'Ä±n SARP Uzaktan KomutalÄ± Stabilize Silah Sistemi bulunan "Ejder YalÃ§Ä±n", araÃ§ dÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸarÄ±yla kontrol edilebildi. AracÄ±n tek tuÅŸla uzaktan komuta moduna alÄ±nmasÄ±yla araÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda konumlu personel, kontrol panelleriyle "Ejder YalÃ§Ä±n"Ä± yÃ¶nlendirdi ve Ã§eÅŸitli manevralar yapmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
Uzaktan komuta sadece aracÄ±n idaresiyle de sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor. AracÄ±n Ã¼zerindeki silah sistemleri ve diÄŸer faydalÄ± yÃ¼kler de operatÃ¶rler tarafÄ±ndan kontrol edilebiliyor. OperatÃ¶r, tÃ¼m bu faaliyetleri Ã¶nÃ¼ndeki monitÃ¶rler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla izleyebiliyor.
YÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã§atÄ±ÅŸma ortamlarÄ±, tehlike seviyesi yÃ¼ksek alanlarda kullanÄ±lan araÃ§lar tÃ¼mÃ¼yle uzaktan komuta edilebilecek. Bu tÃ¼r yerlerde araÃ§ uzaktan komuta moduna alÄ±nabilecek, gÃ¶revin tamamlanmasÄ± ve tehlikeli alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±yla araÃ§ personel idaresine geÃ§ecek.
AraÃ§ uzaktan komuta yeteneÄŸiyle baÅŸka bir aracÄ±n iÃ§inden ya da bir komuta merkezinden idare edilebilecek. Uydu kontrolÃ¼ eklenmesiyle de mesafeyle ilgili kÄ±sÄ±tlamalar tÃ¼mÃ¼yle ortadan kalkacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.
Nurol Makina'nÄ±n son dÃ¶nemde yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgi gÃ¶ren 4x4 zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± "Ejder YalÃ§Ä±n", ihtiyaÃ§ halinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z de gÃ¶rev yapabilecek.
DÃ¼nyanÄ±n en fazla Ã¼lkesine uÃ§an TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 121. Ã¼lke olarak Sierra Leone'yi uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin'de sivillerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± iÃ§in ABD'ye tepki gÃ¶sterdi ve "Sizin kanÄ±nÄ±zda sivilleri vurmak var, bizde yok." dedi
TÃ¼rkiye, Riyad'da dÃ¼zenlenecek 4. SilahlÄ± Kuvvetler-Yerli Ãœretimi Destekleme FuarÄ±'na (AFED 2018) "ÅŸeref konuÄŸu" olarak davet edildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1931 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yap-sat mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±na yÃ¶nelik 2017'de yapÄ±lan denetimlerde, ruhsata aykÄ±rÄ± iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 900 firmanÄ±n yetki belgesi iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerle Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.