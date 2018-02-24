Katar Emiri Åžeyh Temim'den DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±lara tepki

Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunu kaydederek, "Suriye rejiminin yoÄŸun bombardÄ±manÄ± altÄ±ndaki Guta'da sivillerin korunmasÄ±ndan uluslararasÄ± toplum sorumlu. Bundan kaÃ§Ä±nÄ±lamaz." ifadelerini kullandÄ±.Â
Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±nda son 5 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 357'yi buldu.
Rejim, son 5 gÃ¼nde 22 saÄŸlÄ±k merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk, aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yÃ¶netiminin, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±nÄ±n, "provokatif ve yanlÄ±ÅŸ bir karar" olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Yemen'in Aden ÅŸehrinde bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 asker Ã¶ldÃ¼, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 44 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°srail, Gazze sahilinde avlanan Filistinli 2 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'dan tÄ±bbi tahliyelerin yapÄ±labilmesi iÃ§in BMGK'de bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nda 32 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 6 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 389'a yÃ¼kseldi.
MÄ±sÄ±r'Ä±n Minye kentinde, iÃ§inde pek Ã§ok lahit ve kÃ¼Ã§Ã¼k heykelin bulunduÄŸu 3 bin yÄ±llÄ±k 8 firavun mezarÄ± bulundu.
AZERÄ° DER BaÅŸkanÄ± GÃ¼neÅŸ, HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±nmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.
Hindistan'Ä±n doÄŸusundaki Bihar eyaletinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapan bir cip 9 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 10 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden oldu.
Katar Emiri Åžeyh Temim'in, Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunu belirtti.
Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.