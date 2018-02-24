GÃ¼ncelleme: 17:18, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Katar Emiri Åžeyh Temim'den DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±lara tepki





Katar Emiri Åžeyh Temim'in, Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunu belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunu kaydederek, "Suriye rejiminin yoÄŸun bombardÄ±manÄ± altÄ±ndaki Guta'da sivillerin korunmasÄ±ndan uluslararasÄ± toplum sorumlu. Bundan kaÃ§Ä±nÄ±lamaz." ifadelerini kullandÄ±.Â Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor. DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±nda son 5 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 357'yi buldu. Rejim, son 5 gÃ¼nde 22 saÄŸlÄ±k merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldÄ±. Muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ± ve son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk, aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.