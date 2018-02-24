AhÄ±skalÄ±lar TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda

DÃ¼nya AhÄ±ska TÃ¼rkleri BirliÄŸiÂ (DATÃœB) Genel BaÅŸkanÄ±Â Ziyatdin Kassanov, TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.
Kassanov, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen DATÃœB YÃ¶netim Kurulu ToplantÄ±sÄ±nda AhÄ±ska TÃ¼rklerinin durumu, DATÃœB'in faaliyetleri ve gÃ¼ndemdeki konularla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
1944'te yaÅŸanan sÃ¼rgÃ¼nden ve Ã§ekilen sÄ±kÄ±ntÄ±lardan bahseden Kassanov, gÃ¼ndemlerindeki en Ã¶nemli konunun AhÄ±ska TÃ¼rklerinin ana yurtlarÄ±na dÃ¶nmesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Sovyet yÃ¶netiminin AhÄ±ska TÃ¼rklerine yaptÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼mleri hiÃ§bir zaman unutmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Kassanov, "Biz, GÃ¼rcistan devletinden sonuna kadar haklarÄ±mÄ±zÄ± talep edeceÄŸiz. GÃ¼rcistan devleti AhÄ±skalÄ±lara ÅŸart getirmeden, GÃ¼rcÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±yla eÅŸit haklar vermelidir. Bu kadar sorgu, sual, bu kadar belge istemesinler gÃ¶Ã§ iÃ§in. Oraya gÃ¶Ã§ eden AhÄ±skalÄ±larÄ± rahat bÄ±raksÄ±nlar. GÃ¶Ã§ eden AhÄ±skalÄ±lar orada rahatsÄ±z. Bunu kasÄ±tlÄ± olarak gÃ¶Ã§Ã¼mÃ¼zÃ¼ durdurmak iÃ§in yapÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.
ArtÄ±k gÃ¶Ã§Ã¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 4 binden fazla AhÄ±skalÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§ ettiÄŸini bildiren Kassanov, bugÃ¼ne kadar DATÃœB olarak 43 aileye ev aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rkiye'nin de savaÅŸ bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan AhÄ±ska TÃ¼rklerine kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kassanov, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n (Recep Tayyip ErdoÄŸan) talimatÄ±yla Ukrayna'dan, savaÅŸ bÃ¶lgesinden 770 aileyi TÃ¼rkiye'ye getirdik. Biz bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir devlet yÃ¶neticisinden bu kadar ilgi gÃ¶rmemiÅŸtik. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AhÄ±skalÄ±larÄ± kardeÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼yor. Allah, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan razÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na da deÄŸinen Kassanov, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiye'nin dostu bizim dostumuz, dÃ¼ÅŸmanÄ± bizim dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zdÄ±r. TÃ¼rkiye devletini sarsmaya, dengesini bozmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fakat TÃ¼rk milleti kahraman bir millet. Bunu 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdi. TÃ¼rk milleti dengesini bozmak isteyenlere asla izin vermeyecektir. Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla, her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z. Afrin harekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. HarekatÄ±n amacÄ± orada yaÅŸayanlara barÄ±ÅŸ ve huzur getirmek. TÃ¼rkiye'nin kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yok. TÃ¼rkiye'nin amacÄ± TÃ¼rk milletini terÃ¶rden kurtarmaktÄ±r."
Azerbaycan'da 26 Åžubat 1992'de 613 kiÅŸinin Ermenilerce katledildiÄŸi HocalÄ± katliamÄ±na da deÄŸinen Kassanov, "HocalÄ± katliamÄ± 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en kanlÄ± katliamÄ±dÄ±r. Ermeniler bir kasabadaki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man ahaliyi katletti. Biz Azerbaycan halkÄ±nÄ±n ve devletinin yanÄ±ndayÄ±z. Allah bÃ¶yle acÄ±larÄ± kimseye gÃ¶stermesin." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.
Nurol Makina'nÄ±n son dÃ¶nemde yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgi gÃ¶ren 4x4 zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± "Ejder YalÃ§Ä±n", ihtiyaÃ§ halinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z de gÃ¶rev yapabilecek.
DÃ¼nyanÄ±n en fazla Ã¼lkesine uÃ§an TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 121. Ã¼lke olarak Sierra Leone'yi uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin'de sivillerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± iÃ§in ABD'ye tepki gÃ¶sterdi ve "Sizin kanÄ±nÄ±zda sivilleri vurmak var, bizde yok." dedi
TÃ¼rkiye, Riyad'da dÃ¼zenlenecek 4. SilahlÄ± Kuvvetler-Yerli Ãœretimi Destekleme FuarÄ±'na (AFED 2018) "ÅŸeref konuÄŸu" olarak davet edildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1931 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yap-sat mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±na yÃ¶nelik 2017'de yapÄ±lan denetimlerde, ruhsata aykÄ±rÄ± iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 900 firmanÄ±n yetki belgesi iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerle Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.