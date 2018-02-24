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GÃ¼ncelleme: 17:37, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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AhÄ±skalÄ±lar TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda
AhÄ±skalÄ±lar TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda

DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya AhÄ±ska TÃ¼rkleri BirliÄŸiÂ (DATÃœB) Genel BaÅŸkanÄ±Â Ziyatdin Kassanov, TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.

Kassanov, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen DATÃœB YÃ¶netim Kurulu ToplantÄ±sÄ±nda AhÄ±ska TÃ¼rklerinin durumu, DATÃœB'in faaliyetleri ve gÃ¼ndemdeki konularla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

1944'te yaÅŸanan sÃ¼rgÃ¼nden ve Ã§ekilen sÄ±kÄ±ntÄ±lardan bahseden Kassanov, gÃ¼ndemlerindeki en Ã¶nemli konunun AhÄ±ska TÃ¼rklerinin ana yurtlarÄ±na dÃ¶nmesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Sovyet yÃ¶netiminin AhÄ±ska TÃ¼rklerine yaptÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼mleri hiÃ§bir zaman unutmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Kassanov, "Biz, GÃ¼rcistan devletinden sonuna kadar haklarÄ±mÄ±zÄ± talep edeceÄŸiz. GÃ¼rcistan devleti AhÄ±skalÄ±lara ÅŸart getirmeden, GÃ¼rcÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±yla eÅŸit haklar vermelidir. Bu kadar sorgu, sual, bu kadar belge istemesinler gÃ¶Ã§ iÃ§in. Oraya gÃ¶Ã§ eden AhÄ±skalÄ±larÄ± rahat bÄ±raksÄ±nlar. GÃ¶Ã§ eden AhÄ±skalÄ±lar orada rahatsÄ±z. Bunu kasÄ±tlÄ± olarak gÃ¶Ã§Ã¼mÃ¼zÃ¼ durdurmak iÃ§in yapÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.

ArtÄ±k gÃ¶Ã§Ã¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 4 binden fazla AhÄ±skalÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§ ettiÄŸini bildiren Kassanov, bugÃ¼ne kadar DATÃœB olarak 43 aileye ev aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

"TÃœRKÄ°YE, AHISKALILARA KUCAK AÃ‡TI"

TÃ¼rkiye'nin de savaÅŸ bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan AhÄ±ska TÃ¼rklerine kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kassanov, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n (Recep Tayyip ErdoÄŸan) talimatÄ±yla Ukrayna'dan, savaÅŸ bÃ¶lgesinden 770 aileyi TÃ¼rkiye'ye getirdik. Biz bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir devlet yÃ¶neticisinden bu kadar ilgi gÃ¶rmemiÅŸtik. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AhÄ±skalÄ±larÄ± kardeÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼yor. Allah, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan razÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.

"CANIMIZLA, MALIMIZLA, HERÅžEYÄ°MÄ°ZLE TÃœRKÄ°YE'NÄ°N YANINDAYIZ"

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na da deÄŸinen Kassanov, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'nin dostu bizim dostumuz, dÃ¼ÅŸmanÄ± bizim dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±zdÄ±r. TÃ¼rkiye devletini sarsmaya, dengesini bozmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fakat TÃ¼rk milleti kahraman bir millet. Bunu 15 Temmuz'da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdi. TÃ¼rk milleti dengesini bozmak isteyenlere asla izin vermeyecektir. Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla, her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z. Afrin harekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. HarekatÄ±n amacÄ± orada yaÅŸayanlara barÄ±ÅŸ ve huzur getirmek. TÃ¼rkiye'nin kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yok. TÃ¼rkiye'nin amacÄ± TÃ¼rk milletini terÃ¶rden kurtarmaktÄ±r."

Azerbaycan'da 26 Åžubat 1992'de 613 kiÅŸinin Ermenilerce katledildiÄŸi HocalÄ± katliamÄ±na da deÄŸinen Kassanov, "HocalÄ± katliamÄ± 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en kanlÄ± katliamÄ±dÄ±r. Ermeniler bir kasabadaki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man ahaliyi katletti. Biz Azerbaycan halkÄ±nÄ±n ve devletinin yanÄ±ndayÄ±z. Allah bÃ¶yle acÄ±larÄ± kimseye gÃ¶stermesin." dedi.



Ä°lgili Konular AhÄ±ska TÃ¼rkleri DÃ¼nya AhÄ±ska TÃ¼rkleri BirliÄŸi DATÃœB
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