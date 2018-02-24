GÃ¼ncelleme: 17:58, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Hindistan'da hÄ±z yapan cip 9 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n doÄŸusundaki Bihar eyaletinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapan bir cip 9 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 10 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden oldu.

Polis yetkilisi Vivek Kumar,Â Muzaffarpur kentinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±zla giden bir cipin Ã¶nce iki yayaya daha sonra da bir grup Ã§ocuÄŸa Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Cipin Ã§arpmasÄ± sonucu yaÅŸlarÄ± 10 ila 14 olan 9 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 8'i Ã§ocuk 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kumar, hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunu aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade etti.

Olay yerinden kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n arandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Hindistan'da her yÄ±l 110 binden fazla kiÅŸi trafik kazalarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor.