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GÃ¼ncelleme: 18:45, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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TÃ¼rkiye'den ABD'nin KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki
TÃ¼rkiye'den ABD'nin KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini mayÄ±s ayÄ±ndaÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± hakkÄ±nda, "ABDâ€™nin son derece kaygÄ± verici sÃ¶z konusu kararÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rkiye, Filistin halkÄ±nÄ±n meÅŸru haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§oÄŸunluÄŸu ile birlikte Ã§aba harcamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini mayÄ±s ayÄ±nda KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n bu Ã¼lkenin uluslararasÄ± hukuku, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin KudÃ¼sâ€™le ilgili kararlarÄ±nÄ± ve yerleÅŸik BM parametrelerini Ã§iÄŸneyerek barÄ±ÅŸ zeminini tahrip etmekte Ä±srar ettiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:

"ABD ne yazÄ±k ki bu kararÄ±yla ahiren Ä°stanbulâ€™da toplanan Ä°Ä°T OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesinin SonuÃ§ Bildirisine ve akabinde BM Genel Kuruluâ€™nda alÄ±nan karara yansÄ±yan uluslararasÄ± toplumun vicdanÄ±nÄ±n sesini duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da daha vahimi umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. ABDâ€™nin son derece kaygÄ± verici sÃ¶z konusu kararÄ±na karÅŸÄ±, TÃ¼rkiye, Filistin halkÄ±nÄ±n meÅŸru haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§oÄŸunluÄŸu ile birlikte Ã§aba harcamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir."



Ä°lgili Konular DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s TÃ¼rkiye ABD
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