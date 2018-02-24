TÃ¼rkiye'den ABD'nin KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini mayÄ±s ayÄ±ndaÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± hakkÄ±nda, "ABDâ€™nin son derece kaygÄ± verici sÃ¶z konusu kararÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rkiye, Filistin halkÄ±nÄ±n meÅŸru haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§oÄŸunluÄŸu ile birlikte Ã§aba harcamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini mayÄ±s ayÄ±nda KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n bu Ã¼lkenin uluslararasÄ± hukuku, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin KudÃ¼sâ€™le ilgili kararlarÄ±nÄ± ve yerleÅŸik BM parametrelerini Ã§iÄŸneyerek barÄ±ÅŸ zeminini tahrip etmekte Ä±srar ettiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:
"ABD ne yazÄ±k ki bu kararÄ±yla ahiren Ä°stanbulâ€™da toplanan Ä°Ä°T OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesinin SonuÃ§ Bildirisine ve akabinde BM Genel Kuruluâ€™nda alÄ±nan karara yansÄ±yan uluslararasÄ± toplumun vicdanÄ±nÄ±n sesini duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da daha vahimi umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. ABDâ€™nin son derece kaygÄ± verici sÃ¶z konusu kararÄ±na karÅŸÄ±, TÃ¼rkiye, Filistin halkÄ±nÄ±n meÅŸru haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§oÄŸunluÄŸu ile birlikte Ã§aba harcamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.
Nurol Makina'nÄ±n son dÃ¶nemde yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgi gÃ¶ren 4x4 zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± "Ejder YalÃ§Ä±n", ihtiyaÃ§ halinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z de gÃ¶rev yapabilecek.
DÃ¼nyanÄ±n en fazla Ã¼lkesine uÃ§an TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 121. Ã¼lke olarak Sierra Leone'yi uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin'de sivillerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± iÃ§in ABD'ye tepki gÃ¶sterdi ve "Sizin kanÄ±nÄ±zda sivilleri vurmak var, bizde yok." dedi
TÃ¼rkiye, Riyad'da dÃ¼zenlenecek 4. SilahlÄ± Kuvvetler-Yerli Ãœretimi Destekleme FuarÄ±'na (AFED 2018) "ÅŸeref konuÄŸu" olarak davet edildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1931 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yap-sat mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±na yÃ¶nelik 2017'de yapÄ±lan denetimlerde, ruhsata aykÄ±rÄ± iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 900 firmanÄ±n yetki belgesi iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerle Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.