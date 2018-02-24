Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
05:30, 25 Şubat 2018 Pazar
Asya
Güncelleme: 20:35, 24 Şubat 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Viyana’da Hocalı katliamı unutulmadı
Viyana’da Hocalı katliamı unutulmadı

AZERİ DER Başkanı Güneş, Hocalı katliamının "soykırım" olarak tanınmasını istediklerini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce katledildiği Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin anısına “Hocalı için adalet” gösterisi düzenlendi.

Başkent Viyana’nın en işlek caddelerinden Graben’da toplanan Azerbaycan ve Türk vatandaşları, “Hocalı için adalet” yazılı pankartın yanı sıra iki ülke bayraklarını açtı.

Burada yapılan basın açıklamasında, 26 yıl önce Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan Azerilerin Ermeni askerlerce katledilişi anlatıldı.

Etkinliği düzenleyen Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği (AZERİ DER) Başkanı Yardım Güneş, 26 Şubat 1992’de Ermenilerin Hocalı’da 613 silahsız sivil vatandaşı hunharca katlettiğini, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ederek yaklaşık 1,5 milyon kişinin yurtlarını terk etmelerine neden olduğunu anlattı.

Güneş, Dağlık Karabağ’da yaşanan zulmün bütün insanlığın gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekerek, halihazırda Avrupa başta olmak üzere uluslararası toplumun sorunun çözümüne yönelik adil bir tutum sergilemediğini ifade etti.

Azerbaycan’ın barışçıl yollarla uzun yıllardır müzakereler yürüttüğüne işaret eden Güneş, “Biz adalet istiyoruz, biz topraklarımızı geri istiyoruz. Hocalı’nın soykırım olarak tanınmasını istiyoruz. Hocalı’da şehit edilen vatandaşlarımızın haklarının verilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Güneş, Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara da değinerek, "1915’te yaşananları çok iyi bildikleri halde gerçekleri göz ardı ederek, Türkiye üzerinde siyasi baskı oluşturabilmek için bu kararı aldılar.” değerlendirmesini yaptı.



İlgili Konular hocalı katliamı Viyana
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Arap Birliği'nden ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki
Arap Birliği'nden ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yönetiminin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planının, "provokatif ve yanlış bir karar" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Yemen'de bomba yüklü araçla saldırıda 6 ölü 44 yaralı
Yemen'de bomba yüklü araçla saldırıda 6 ölü, 44 yaralı

Yemen'in Aden şehrinde bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 6 asker öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 44 kişi yaralandı.
İşgal güçlerinden Filistinli 2 balıkçıya gözaltı
İşgal güçlerinden Filistinli 2 balıkçıya gözaltı

İsrail, Gazze sahilinde avlanan Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldı
BMGK'da Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı alındı
BMGK'da Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı alındı

Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için BMGK'de bir ay insani ateşkes kararı alındı.
Esed rejimi Doğu Guta'da 32 sivili daha katletti
Esed rejimi Doğu Guta'da 32 sivili daha katletti

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetti. Son 6 günde ölenlerin sayısı 389'a yükseldi.
Mısır'da 3 bin yıllık firavun mezarları bulundu
Mısır'da 3 bin yıllık firavun mezarları bulundu

Mısır'ın Minye kentinde, içinde pek çok lahit ve küçük heykelin bulunduğu 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu.
Viyana da Hocalı katliamı unutulmadı
Viyana’da Hocalı katliamı unutulmadı

AZERİ DER Başkanı Güneş, Hocalı katliamının "soykırım" olarak tanınmasını istediklerini söyledi.
Hindistan'da hız yapan cip 9 çocuğun ölümüne neden oldu
Hindistan'da hız yapan cip 9 çocuğun ölümüne neden oldu

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde aşırı hız yapan bir cip 9 çocuğun ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Katar Emiri Şeyh Temim'den Doğu Guta'daki saldırılara tepki
Katar Emiri Şeyh Temim'den Doğu Guta'daki saldırılara tepki

Katar Emiri Şeyh Temim'in, Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların insanlık suçu olduğunu belirtti.
Libya'daki silahlı saldırıda 2 UMH askeri öldü
Libya'daki silahlı saldırıda 2 UMH askeri öldü

Murzuk kentine bağlı Ummul Erneb beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda UMH'nın iki askerinin öldüğü bildirildi
Hocalı katliamı kurbanları Kırgızistan'da anıldı
Hocalı katliamı kurbanları Kırgızistan'da anıldı

Hocalı katliamı kurbanlarının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te anıldığı bildirildi
Arakan'da hükümeti hedef alan eş zamanlı patlamalar
Arakan'da hükümeti hedef alan eş zamanlı patlamalar

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kişi yaralandı
Doğu Guta'ya rejim güçlerinin şiddetli saldırıları sürüyor
Doğu Guta'ya rejim güçlerinin şiddetli saldırıları sürüyor

Esed rejiminin Doğu Guta'ya dün düzenlediği saldırılarda 38 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi
Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı 18 ölü
Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 18 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesindeki askeri üsse saldırısı sonucu 18 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran'da tarikatların sokağa inmesi alarm verici bir durum'
'İran'da tarikatların sokağa inmesi alarm verici bir durum'

İRAM Başkan Yardımcısı Dr. Uygur, "Bir süredir farklı halk kesimleri artan biçimde sokakta haklarını aramaya başladı. Tarikatların da sokağa inmesi İran rejimi açısından alarm verici bir durumdur." dedi.
Trump'ın seçim danışmanı 'Rusya' suçlamalarını kabul etti
Trump'ın seçim danışmanı 'Rusya' suçlamalarını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki kampanya danışmanı Richard Gates'in, Rusya soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Haberler

Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı
Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

Hocalı Katliamı Ankara'da anıldı
Hocalı Katliamı Ankara'da anıldı

Hocalı katliamının 25. Yılı
Hocalı katliamının 25 Yılı

Çeyrek asırlık büyük acı: Hocalı Katliamı
Çeyrek asırlık büyük acı Hocalı Katliamı

Meclis Dışişleri Komisyonundan 'Hocalı' açıklaması
Meclis Dışişleri Komisyonundan 'Hocalı' açıklaması

'Her Azerbaycanlı ve Türk, Hocalı Katliamını anlatmalı'
Her Azerbaycanlı ve Türk Hocalı Katliamını anlatmalı'

Hocalı Katliamı 25. yılında Kırgızistan'da anıldı
Hocalı Katliamı 25 yılında Kırgızistan'da anıldı

İİT'den 'Hocalı katliamı' için adalet çağrısı
İİT'den 'Hocalı katliamı' için adalet çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 