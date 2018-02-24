Güncelleme: 20:35, 24 Şubat 2018 Cumartesi

Viyana’da Hocalı katliamı unutulmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce katledildiği Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin anısına “Hocalı için adalet” gösterisi düzenlendi.

Başkent Viyana’nın en işlek caddelerinden Graben’da toplanan Azerbaycan ve Türk vatandaşları, “Hocalı için adalet” yazılı pankartın yanı sıra iki ülke bayraklarını açtı.

Burada yapılan basın açıklamasında, 26 yıl önce Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan Azerilerin Ermeni askerlerce katledilişi anlatıldı.

Etkinliği düzenleyen Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği (AZERİ DER) Başkanı Yardım Güneş, 26 Şubat 1992’de Ermenilerin Hocalı’da 613 silahsız sivil vatandaşı hunharca katlettiğini, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ederek yaklaşık 1,5 milyon kişinin yurtlarını terk etmelerine neden olduğunu anlattı.

Güneş, Dağlık Karabağ’da yaşanan zulmün bütün insanlığın gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekerek, halihazırda Avrupa başta olmak üzere uluslararası toplumun sorunun çözümüne yönelik adil bir tutum sergilemediğini ifade etti.

Azerbaycan’ın barışçıl yollarla uzun yıllardır müzakereler yürüttüğüne işaret eden Güneş, “Biz adalet istiyoruz, biz topraklarımızı geri istiyoruz. Hocalı’nın soykırım olarak tanınmasını istiyoruz. Hocalı’da şehit edilen vatandaşlarımızın haklarının verilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Güneş, Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara da değinerek, "1915’te yaşananları çok iyi bildikleri halde gerçekleri göz ardı ederek, Türkiye üzerinde siyasi baskı oluşturabilmek için bu kararı aldılar.” değerlendirmesini yaptı.