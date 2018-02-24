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Güncelleme: 19:35, 24 Şubat 2018 Cumartesi

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Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi standına yoğun ilgi
Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi standına yoğun ilgi

12. Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar Hikmet Genç, Serra Karaçam ve Ersoy Dede de KTP Kitabevi'nde kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgi gören imza etkinliğinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de KTP Kitabevi standını ziyaret edip yazarlarla sohbet etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

300'e yakın yayınevi ve 700'e yakın yazarın katıldığı 12. Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi'nde yazarlar Hikmet GençSerra Karaçam ve Ersoy Dede de kitaplarını imzaladı.

İmza etkinliğine siyasilerden de katılım oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici KTP Kitabevi standını ziyaret edip yazarlarla sohbet etti.

 Ankaralı kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar 25 Şubat Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilir. 

Kaynak: Dünya Bizim



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Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi standına yoğun ilgi
Ankara Kitap Fuarı'nda KTP Kitabevi standına yoğun ilgi

12. Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar Hikmet Genç, Serra Karaçam ve Ersoy Dede de KTP Kitabevi'nde kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgi gören imza etkinliğinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de KTP Kitabevi standını ziyaret edip yazarlarla sohbet etti.
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