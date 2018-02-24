GÃ¼ncelleme: 21:28, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

MÄ±sÄ±r'da 3 bin yÄ±llÄ±k firavun mezarlarÄ± bulundu





MÄ±sÄ±r'Ä±n Minye kentinde, iÃ§inde pek Ã§ok lahit ve kÃ¼Ã§Ã¼k heykelin bulunduÄŸu 3 bin yÄ±llÄ±k 8 firavun mezarÄ± bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lan arkeolojik kazÄ±larda, 40 lahit ve yaklaÅŸÄ±k bin adet kÃ¼Ã§Ã¼k heykelin yer aldÄ±ÄŸÄ± 3 bin yÄ±llÄ±k 8Â firavunÂ mezarÄ±nÄ±n gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MinyeÂ kentindeki arkeolojik kazÄ± alanÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler BakanÄ± Halid el-Anani, arkeolojik kazÄ±larda 40 lahit ve yaklaÅŸÄ±k bin kÃ¼Ã§Ã¼k heykelin yer aldÄ±ÄŸÄ± 8 firavun mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. KazÄ±larÄ±n 2017'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Anani, ortaya Ã§Ä±karÄ±lan yapÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in yÄ±llar sÃ¼recek Ã§alÄ±ÅŸma ve araÅŸtÄ±rma yapmaya gerek olduÄŸunu vurguladÄ±. Tarihi Eserler YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise bulunan yapÄ±nÄ±n GeÃ§ Firavun DÃ¶nemi'ne (MÃ– 332-1085) ait olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bÃ¶lgedeki kazÄ±larÄ±n 5 yÄ±l boyunca devam edeceÄŸini kaydetti. Ortaya Ã§Ä±karÄ±lan tarihi yapÄ± bÃ¼nyesinde iyi korunmuÅŸ ancak nemden olumsuz etkilenmiÅŸ bir mumyanÄ±n da olduÄŸuna deÄŸinen Veziri, firavunlarÄ±n 3 bin yÄ±l Ã¶nce bÃ¶lgeye lahitler iÃ§inde getirilmesinin, bÃ¶lgenin nemi hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸini kaydetti. MÄ±sÄ±r'da yerli ve yabancÄ± misyonlar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen kazÄ±larda, binlerce yÄ±llÄ±k tarihi eserler ortaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

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