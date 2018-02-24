21:47, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

AK Parti'de 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±... Ä°ÅŸte gÃ¶revden alÄ±nan baÅŸkanlar





AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Bayram Åženocak'Ä±n getirilmesinin ardÄ±ndan, teÅŸkilatlarda deÄŸiÅŸim olacak mÄ±Â sorusu bugÃ¼n cevabÄ±nÄ± buldu. AK Parti'de gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ± sonucunda Ä°stanbul'daki 39 ilÃ§enin 14â€™Ã¼yle devam kararÄ± alÄ±ndÄ±. 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± ise gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. DEVAM KARARI ALINAN Ä°LÃ‡ELER Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Åžile, Ã‡ekmekÃ¶y, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, GÃ¼ngÃ¶ren, ArnavutkÃ¶y, SarÄ±yer, BaÄŸcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Ãœmraniye ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± yerlerini korudu... Ä°lÃ§e baÅŸkanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± 3 dÃ¶nemlerini doldurduklarÄ± iÃ§in gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Giden baÅŸkanlardan bazÄ±larÄ± ise yeni atanan 25 isim arasÄ±ndaydÄ±... KALANLAR: ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ercan Ãœner BaÄŸcÄ±lar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smet Ã–ztÃ¼rk BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± FerÅŸat YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Harun MuÅŸ Ã‡ekmekÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salih KÄ±rÄ±cÄ± GÃ¼ngÃ¶ren Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± BÃ¼nyamin BaÅŸ KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa Korkut Pendik Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Kabil Sancaktepe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Adil Kandemir SarÄ±yer Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salih Bayraktar Sultanbeyli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali SevinÃ§ Åžile Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°lhan OcaklÄ± ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fuat GÃ¼nday Ãœmraniye Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mahmut EminmollaoÄŸlu GÃ–REVDEN ALINANLAR Adalar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± DurmuÅŸ AtaÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Naim YaÄŸcÄ± AvcÄ±lar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali Burak Tepe BahÃ§elievler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± ZÃ¼lkÃ¼f TÃ¼rkoÄŸlu BakÄ±rkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Aysun Ã‡elikler BaÅŸakÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ayhan Ã–zgÃ¼rel BayrampaÅŸa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kemal OÄŸuz KÄ±dÄ±l Beykoz Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa GÃ¼rkan BeylikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smail Damat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°lker GÃ¼rbÃ¼z Ã‡atalca Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Selim GÃ¼Ã§bilmez Esenler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan Taran Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åženay DeÄŸer EyÃ¼p Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman AykaÃ§ Fatih Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ahmet Hamdi GÃ¶rk GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åžahin Pirdal KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°sa Mesih Åžahin KaÄŸÄ±thane Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Faruk GÃ¶kkuÅŸ Kartal Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Muhammed Mehdi Akman Maltepe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã‡oban Silivri Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± RÄ±fat Kutlu Sultangazi Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Suzan DaÄŸlar Civan Tuzla Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Sebahattin Demirci ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Halit HÄ±zÄ±r Zeytinburnu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Bahattin Ãœnver

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