AK Parti'de 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±... Ä°ÅŸte gÃ¶revden alÄ±nan baÅŸkanlar

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Bayram Åženocak'Ä±n getirilmesinin ardÄ±ndan, teÅŸkilatlarda deÄŸiÅŸim olacak mÄ±Â sorusu bugÃ¼n cevabÄ±nÄ± buldu.
AK Parti'de gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ± sonucunda Ä°stanbul'daki 39 ilÃ§enin 14â€™Ã¼yle devam kararÄ± alÄ±ndÄ±. 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± ise gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Åžile, Ã‡ekmekÃ¶y, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, GÃ¼ngÃ¶ren, ArnavutkÃ¶y, SarÄ±yer, BaÄŸcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Ãœmraniye ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± yerlerini korudu...
Ä°lÃ§e baÅŸkanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± 3 dÃ¶nemlerini doldurduklarÄ± iÃ§in gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Giden baÅŸkanlardan bazÄ±larÄ± ise yeni atanan 25 isim arasÄ±ndaydÄ±...
ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ercan Ãœner
BaÄŸcÄ±lar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smet Ã–ztÃ¼rk
BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± FerÅŸat YÄ±ldÄ±rÄ±m
BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Harun MuÅŸ
Ã‡ekmekÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salih KÄ±rÄ±cÄ±
GÃ¼ngÃ¶ren Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± BÃ¼nyamin BaÅŸ
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa Korkut
Pendik Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Kabil
Sancaktepe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Adil Kandemir
SarÄ±yer Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salih Bayraktar
Sultanbeyli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali SevinÃ§
Åžile Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°lhan OcaklÄ±
ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fuat GÃ¼nday
Ãœmraniye Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mahmut EminmollaoÄŸlu
Adalar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± DurmuÅŸ
AtaÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Naim YaÄŸcÄ±
AvcÄ±lar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali Burak Tepe
BahÃ§elievler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± ZÃ¼lkÃ¼f TÃ¼rkoÄŸlu
BakÄ±rkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Aysun Ã‡elikler
BaÅŸakÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ayhan Ã–zgÃ¼rel
BayrampaÅŸa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kemal OÄŸuz KÄ±dÄ±l
Beykoz Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa GÃ¼rkan
BeylikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smail Damat
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°lker GÃ¼rbÃ¼z
Ã‡atalca Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Selim GÃ¼Ã§bilmez
Esenler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan Taran
Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åženay DeÄŸer
EyÃ¼p Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman AykaÃ§
Fatih Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ahmet Hamdi GÃ¶rk
GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åžahin Pirdal
KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°sa Mesih Åžahin
KaÄŸÄ±thane Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Faruk GÃ¶kkuÅŸ
Kartal Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Muhammed Mehdi Akman
Maltepe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã‡oban
Silivri Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± RÄ±fat Kutlu
Sultangazi Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Suzan DaÄŸlar Civan
Tuzla Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Sebahattin Demirci
ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Halit HÄ±zÄ±r
Zeytinburnu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Bahattin Ãœnver
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.
Nurol Makina'nÄ±n son dÃ¶nemde yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgi gÃ¶ren 4x4 zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± "Ejder YalÃ§Ä±n", ihtiyaÃ§ halinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z de gÃ¶rev yapabilecek.
DÃ¼nyanÄ±n en fazla Ã¼lkesine uÃ§an TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 121. Ã¼lke olarak Sierra Leone'yi uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na baÄŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin'de sivillerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± iÃ§in ABD'ye tepki gÃ¶sterdi ve "Sizin kanÄ±nÄ±zda sivilleri vurmak var, bizde yok." dedi
TÃ¼rkiye, Riyad'da dÃ¼zenlenecek 4. SilahlÄ± Kuvvetler-Yerli Ãœretimi Destekleme FuarÄ±'na (AFED 2018) "ÅŸeref konuÄŸu" olarak davet edildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1931 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼neÅŸ, Avrupa'da soÄŸuk hava ve yer yer kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara sebep olmasÄ± beklenen Sibirya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye etkilerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yap-sat mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±na yÃ¶nelik 2017'de yapÄ±lan denetimlerde, ruhsata aykÄ±rÄ± iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 900 firmanÄ±n yetki belgesi iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 26 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerle Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
Emniyet personelinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun talimatÄ±yla 12/24 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, Oktar'Ä±n EkÅŸi SÃ¶zlÃ¼k Ã¼zerinde kiÅŸisel haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÃ§eren yazÄ±lar yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili dava hakkÄ±nda TÃ¼rkiye aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti.