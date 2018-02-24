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05:30, 25 Åžubat 2018 Pazar
Politika
21:47, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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AK Parti'de 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±... Ä°ÅŸte gÃ¶revden alÄ±nan baÅŸkanlar
AK Parti'de 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±... Ä°ÅŸte gÃ¶revden alÄ±nan baÅŸkanlar

AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Bayram Åženocak'Ä±n getirilmesinin ardÄ±ndan, teÅŸkilatlarda deÄŸiÅŸim olacak mÄ±Â  sorusu bugÃ¼n cevabÄ±nÄ± buldu.

AK Parti'de gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ± sonucunda Ä°stanbul'daki 39 ilÃ§enin 14â€™Ã¼yle devam kararÄ± alÄ±ndÄ±. 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± ise gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

DEVAM KARARI ALINAN Ä°LÃ‡ELER

Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Åžile, Ã‡ekmekÃ¶y, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, GÃ¼ngÃ¶ren, ArnavutkÃ¶y, SarÄ±yer, BaÄŸcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Ãœmraniye ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± yerlerini korudu...

Ä°lÃ§e baÅŸkanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± 3 dÃ¶nemlerini doldurduklarÄ± iÃ§in gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Giden baÅŸkanlardan bazÄ±larÄ± ise yeni atanan 25 isim arasÄ±ndaydÄ±...

KALANLAR:

ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ercan Ãœner

BaÄŸcÄ±lar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smet Ã–ztÃ¼rk

BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± FerÅŸat YÄ±ldÄ±rÄ±m

BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Harun MuÅŸ

Ã‡ekmekÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salih KÄ±rÄ±cÄ±

GÃ¼ngÃ¶ren Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± BÃ¼nyamin BaÅŸ

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa Korkut

Pendik Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Kabil

Sancaktepe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Adil Kandemir

SarÄ±yer Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salih Bayraktar

Sultanbeyli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali SevinÃ§

Åžile Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°lhan OcaklÄ±

ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fuat GÃ¼nday

Ãœmraniye Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mahmut EminmollaoÄŸlu

GÃ–REVDEN ALINANLAR

Adalar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± DurmuÅŸ

AtaÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Naim YaÄŸcÄ±

AvcÄ±lar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali Burak Tepe

BahÃ§elievler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± ZÃ¼lkÃ¼f TÃ¼rkoÄŸlu

BakÄ±rkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Aysun Ã‡elikler

BaÅŸakÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ayhan Ã–zgÃ¼rel

BayrampaÅŸa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kemal OÄŸuz KÄ±dÄ±l

Beykoz Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mustafa GÃ¼rkan

BeylikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°smail Damat

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°lker GÃ¼rbÃ¼z

Ã‡atalca Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Selim GÃ¼Ã§bilmez

Esenler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan Taran

Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åženay DeÄŸer

EyÃ¼p Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman AykaÃ§

Fatih Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ahmet Hamdi GÃ¶rk

GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åžahin Pirdal

KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ä°sa Mesih Åžahin

KaÄŸÄ±thane Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Faruk GÃ¶kkuÅŸ

Kartal Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Muhammed Mehdi Akman

Maltepe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã‡oban

Silivri Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± RÄ±fat Kutlu

Sultangazi Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Suzan DaÄŸlar Civan

Tuzla Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Sebahattin Demirci

ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Halit HÄ±zÄ±r

Zeytinburnu Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Bahattin Ãœnver



Ä°lgili Konular ZÃ¼lkÃ¼f TÃ¼rkoÄŸlu Ali Burak Tepe Naim YaÄŸcÄ± Ä°smail HakkÄ± DurmuÅŸ AK Parti Ak Parti Ä°stanbul 25 Ä°lÃ§e baÅŸkanÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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