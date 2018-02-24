GÃ¼ncelleme: 21:42, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 32 sivili daha katletti



Foto: ArÅŸiv

Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nda 32 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 6 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 389'a yÃ¼kseldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de,Â BeÅŸÅŸar Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 32 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sivil yerleÅŸimlerden Duma'da 17, Keferbatna'da 2, Hamuriye'de 2, Haresta'da 4, Sakba'da 2, Arbin'de 2, Afteris'te 1 ve Beyt Sava'da 2 olmak Ã¼zere toplam 32 sivil saldÄ±rÄ±larda can verdi.Â Verilen bilgilerde, rejimin ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±nda son 6 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 389'a yÃ¼kseldiÄŸine iÅŸaret edildi.Â Rejim, son 6 gÃ¼nde 22 saÄŸlÄ±k merkezini, 1 camiyi ve 1 yetimhaneyi hedef aldÄ±.Â Muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.Â DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.Â Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.Â

BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk ise aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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