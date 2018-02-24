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Filistin
GÃ¼ncelleme: 23:36, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli 2 balÄ±kÃ§Ä±ya gÃ¶zaltÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli 2 balÄ±kÃ§Ä±ya gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail, Gazze sahilinde avlanan Filistinli 2 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ deniz gÃ¼Ã§lerinin,Â GazzeÂ sahilinde avlananÂ 2 Filistinli balÄ±kÃ§Ä±yÄ±Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Filistinli BalÄ±kÃ§Ä±lar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Nizar AyaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail Deniz Kuvvetleri'nin, Gazze'nin Vaha bÃ¶lgesi aÃ§Ä±klarÄ±nda avlanan 2 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± denizde beklemeye zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AyaÅŸ, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n AÅŸdod limanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ ile Ä°srail arasÄ±nda 1993'te imzalanan Oslo AnlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re Filistinliler, herhangi bir Ä°srail mÃ¼dahalesine maruz kalmadan Gazze Åžeridi'nden 20 mil aÃ§Ä±ÄŸa kadar serbest hareket edebilme hakkÄ±na sahip ancak Ä°srail yÃ¶netimi Filistinli balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n bu hakkÄ±na engel oluyor.

Gazze'deki BalÄ±kÃ§Ä±lar SendikasÄ± verilerine gÃ¶re, bÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin geÃ§imi, 4 bin balÄ±kÃ§Ä± tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
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