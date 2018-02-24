22:35, 24 Åžubat 2018 Cumartesi

BMGK'da Suriye'de bir ay 'insani ateÅŸkes' kararÄ± alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik KonseyiÂ (BMGK)Â Suriye'de bir ay "insani ateÅŸkes" kararÄ± aldÄ±.Â

Ä°sveÃ§ ve BMGK ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan karar tasarÄ±sÄ± Konsey'de oylamaya sunuldu.Â

BM GÃ¼venlik Konseyi'nde oy birliÄŸiyle kabul edilen tasarÄ± ileÂ Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'daki durumu aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±.Â

Kararda, Suriye genelinde insani yardÄ±mlarÄ±n ''gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir'' bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve ''durumu aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n'' tahliye edilebilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflardan ''gecikmeden'' Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± en az 30 gÃ¼n durdurmalarÄ± talep edildi.Â

Kararda ayrÄ±ca Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda olan insani durumun ''alarm verdiÄŸi'' DoÄŸu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuÅŸatmanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunuldu.