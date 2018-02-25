Yemen'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±da 6 Ã¶lÃ¼, 44 yaralÄ±

Yemen'inÂ AdenÂ kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶reÂ 6 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸuÂ 44 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.
Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bomba yÃ¼klÃ¼ 2 aracÄ±n Aden'in et-Tevahi bÃ¶lgesinde TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kuvvetleri binasÄ± Ã¶nÃ¼nde infilak ettirildiÄŸi belirtildi.
Patlamalarda 6 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 44 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Resmi kaynaklardan patlamaya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, olayÄ±n sorumluluÄŸunu da henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yÃ¶netiminin, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±nÄ±n, "provokatif ve yanlÄ±ÅŸ bir karar" olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Yemen'in Aden ÅŸehrinde bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 asker Ã¶ldÃ¼, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 44 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°srail, Gazze sahilinde avlanan Filistinli 2 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'dan tÄ±bbi tahliyelerin yapÄ±labilmesi iÃ§in BMGK'de bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nda 32 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 6 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 389'a yÃ¼kseldi.
MÄ±sÄ±r'Ä±n Minye kentinde, iÃ§inde pek Ã§ok lahit ve kÃ¼Ã§Ã¼k heykelin bulunduÄŸu 3 bin yÄ±llÄ±k 8 firavun mezarÄ± bulundu.
AZERÄ° DER BaÅŸkanÄ± GÃ¼neÅŸ, HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±nmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yledi.
Hindistan'Ä±n doÄŸusundaki Bihar eyaletinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapan bir cip 9 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 10 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden oldu.
Katar Emiri Åžeyh Temim'in, Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n insanlÄ±k suÃ§u olduÄŸunu belirtti.
Murzuk kentine baÄŸlÄ± Ummul Erneb beldesinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da UMH'nÄ±n iki askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
HocalÄ± katliamÄ± kurbanlarÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'de meydana gelen patlamalarda 1 kiÅŸi yaralandÄ±
Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 38 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 18 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ä°RAM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Uygur, "Bir sÃ¼redir farklÄ± halk kesimleri artan biÃ§imde sokakta haklarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. TarikatlarÄ±n da sokaÄŸa inmesi Ä°ran rejimi aÃ§Ä±sÄ±ndan alarm verici bir durumdur." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im dÃ¶nemindeki kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± Richard Gates'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.