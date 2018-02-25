GÃ¼ncelleme: 01:45, 25 Åžubat 2018 Pazar

Yemen'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±da 6 Ã¶lÃ¼, 44 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Yemen'in Aden ÅŸehrinde bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 asker Ã¶ldÃ¼, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 44 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'inÂ AdenÂ kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶reÂ 6 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸuÂ 44 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bomba yÃ¼klÃ¼ 2 aracÄ±n Aden'in et-Tevahi bÃ¶lgesinde TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kuvvetleri binasÄ± Ã¶nÃ¼nde infilak ettirildiÄŸi belirtildi. Patlamalarda 6 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 44 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Resmi kaynaklardan patlamaya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, olayÄ±n sorumluluÄŸunu da henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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