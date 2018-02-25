GÃ¼ncelleme: 01:15, 25 Åžubat 2018 Pazar

TÃ¼rkiye'den Afganistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Afgan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bu terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hÃ¼kÃ¼metine ve kardeÅŸ Afgan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Ã–te yandan, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin Balabuluk ilÃ§esindeki askeri Ã¼sse yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 18 asker, Helmand vilayetinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§larla dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da da 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi duyurulmuÅŸtu.

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