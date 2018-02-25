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GÃ¼ncelleme: 02:20, 25 Åžubat 2018 Pazar

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Arap BirliÄŸi'nden ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±na tepki
Arap BirliÄŸi'nden ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±na tepki

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yÃ¶netiminin, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±nÄ±n, "provokatif ve yanlÄ±ÅŸ bir karar" olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yÃ¶netiminin, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'taÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±nÄ±n, "provokatif ve yanlÄ±ÅŸ bir karar" olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ebu Gayt yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Filistinlilerin Nekbe (Felaket) GÃ¼nÃ¼'ne ve Ä°srail'in kuruluÅŸunun 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk gelen 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"SÃ¶z konusu karar, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana alÄ±nan yanlÄ±ÅŸ kararlar ve provokasyon silsilesinin yeni bir halkasÄ±." ifadesini kullanan Ebu Gayt, bu durumun Filistinliler ile Ä°sraillilerin birlikte yaÅŸamasÄ± konusundaki son umudu da yok etmek Ã¼zere olduÄŸunu vurguladÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin Nekbe'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n, "ABD'nin Ä°srail'den yana tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lgede 70 yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n tarihinin ve yapÄ±sÄ±nÄ±n iyi bir ÅŸekilde okunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" gÃ¶sterdiÄŸini kaydeden Ebu Gayt, ABD'nin bu eÄŸilim neticesinde, barÄ±ÅŸ sÃ¼recine hamilik etmesi konusundaki yetkinliÄŸini kaybettiÄŸine iÅŸaret etti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili dÃ¼n, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±yla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "MayÄ±s ayÄ±nda KudÃ¼s'te yeni ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Ä°srail'in kuruluÅŸunun 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk gelmektedir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ilk olarak Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Yisrael Katz, ABD yÃ¶netiminin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular Arap BirliÄŸi ABD KudÃ¼s
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