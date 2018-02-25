GÃ¼ncelleme: 10:42, 25 Åžubat 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Åžubat 2018





CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak. (Gaziantep/12.00/ÅžanlÄ±urfa/15.00)Â 2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°spir'in dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun 100. yÄ±lÄ± kutlamalarÄ±na katÄ±lacak. (Erzurum/10.00) 2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, Sanayi ve Ticaret OdasÄ± yemeÄŸine iÅŸtirak edecek. (Bursa/16.00/18.00/19.30) 3- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti SarÄ±Ã§am ve Seyhan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak. (Adana/11.00/15.00)Â 4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek ve AK Parti Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek. (BalÄ±kesir/12.00/12.30/13.00/13.30) 5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Åžahin, partisinin il genÃ§lik kollarÄ± kongrelerine katÄ±lacak. (Yozgat/13.00/Amasya/17.00)Â 6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla BelÃ§ika'da dÃ¼zenlenecek "Birlik, Beraberlik ve KardeÅŸlik" mitingine iÅŸtirak edecek. (BrÃ¼ksel)Â Â SPOR 1- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±, GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde sona erecek. (FotoÄŸraflÄ±) 2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±na, OsmanlÄ±spor-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir KarabÃ¼kspor, GÃ¶ztepe-Demir Grup Sivasspor, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±yla devam edilecek. (Ankara/Malatya/13.30/Ä°zmir/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â 3- Basketbolda PTT KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ile Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (Mardin/15.00) 4- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasÄ±na, Ãœmraniyespor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor-EskiÅŸehirspor, GaziÅŸehir Gaziantep-Denizlispor, Ã‡aykur Rizespor-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, Adana Demirspor-Ä°stanbulspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek. (Ä°stanbul/Manisa/13.00/Gaziantep/Rize/15.30/Adana/18.00)Â 5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, BeÅŸiktaÅŸ-NilÃ¼fer Belediyespor, KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Ä°lbank, Halkbank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA maÃ§larÄ±yla tamamlanacak. (Ä°stanbul/13.00/14.00/Ankara/17.00)Â 6- Hentbolda Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per Liglerinde 19. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak. 7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak. Â

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