TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak.
(Gaziantep/12.00/ÅžanlÄ±urfa/15.00)Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°spir'in dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun 100. yÄ±lÄ± kutlamalarÄ±na katÄ±lacak.
(Erzurum/10.00)
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, Sanayi ve Ticaret OdasÄ± yemeÄŸine iÅŸtirak edecek.
(Bursa/16.00/18.00/19.30)
3- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti SarÄ±Ã§am ve Seyhan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Adana/11.00/15.00)Â
4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek ve AK Parti Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.
(BalÄ±kesir/12.00/12.30/13.00/13.30)
5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Åžahin, partisinin il genÃ§lik kollarÄ± kongrelerine katÄ±lacak.
(Yozgat/13.00/Amasya/17.00)Â
6- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla BelÃ§ika'da dÃ¼zenlenecek "Birlik, Beraberlik ve KardeÅŸlik" mitingine iÅŸtirak edecek.
(BrÃ¼ksel)Â Â
SPOR
1- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±, GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde sona erecek. (FotoÄŸraflÄ±)
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±na, OsmanlÄ±spor-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir KarabÃ¼kspor, GÃ¶ztepe-Demir Grup Sivasspor, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Ankara/Malatya/13.30/Ä°zmir/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â
3- Basketbolda PTT KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ile Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Mardin/15.00)
4- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasÄ±na, Ãœmraniyespor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor-EskiÅŸehirspor, GaziÅŸehir Gaziantep-Denizlispor, Ã‡aykur Rizespor-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, Adana Demirspor-Ä°stanbulspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek.
(Ä°stanbul/Manisa/13.00/Gaziantep/Rize/15.30/Adana/18.00)Â
5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, BeÅŸiktaÅŸ-NilÃ¼fer Belediyespor, KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Ä°lbank, Halkbank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/13.00/14.00/Ankara/17.00)Â
6- Hentbolda Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per Liglerinde 19. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.
7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±lacak.
Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor
AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulkadir Mesahil, baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AB bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya gelecek. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸluâ€‹, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±â€™na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde DEÄ°K YÃ¶netim Kurulu ToplantÄ±sÄ± ile BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde 11. KalkÄ±nma PlanÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne hitap edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanovâ€™u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda ''KÃ¶rfez'in GeniÅŸlemesi'' konulu tartÄ±ÅŸma platformuna katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Gayriresmi ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve "GÃ¼venlik ve Savunma AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelecek ABD DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä± kabul edecek
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, NATO KarargahÄ±'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n Savunma BakanlarÄ± Oturumu'na iÅŸtirak edecek.
AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere Ã§Ä±kacak heyeti kabul edecek.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Moskovaâ€™da bir araya gelecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaevâ€™i kabul edecek.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'i iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± ile YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'nda "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan AbdÃ¼lhamid'i Anlamak" programÄ±na iÅŸtirak edecek.