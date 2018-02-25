10:48, 25 Åžubat 2018 Pazar

Necmettin Erbakan, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±





Erbakan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7. yÄ±lÄ± nedeniyle anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±. CihannÃ¼ma DerneÄŸi ile Ekonomik ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (ESAM) tarafÄ±ndan Erbakan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7. yÄ±lÄ± nedeniyle anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi. Etkinlik Ã§erÃ§evesinde ilk olarak Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde sabah namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. NamazÄ±n arÄ±ndan grup, Erbakan'Ä±n Zeytinburnu Merkezefendi MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda Kurâ€™an-Ä± Kerim okudu, dua etti. DuanÄ±n ardÄ±ndan anma etkinliÄŸine katÄ±lanlara Ã§orba ikram edildi.

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