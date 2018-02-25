Irak'ta HaÅŸdi Åžabi'nin alt grubuna saldÄ±rÄ± giriÅŸimi

FildiÅŸi Sahilleri'nin Ãœcra Bir KÃ¶yÃ¼nde 15 MÃ¼slÃ¼manÄ±n Ä°man MÃ¼cadelesi

GeÃ§en hafta FildiÅŸi Sahilleriâ€™ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ziyarette mÃ¼jdeyi hak etmiÅŸ bir garip MÃ¼slÃ¼manla tanÄ±ÅŸtÄ±k. AdÄ±, Ebubekir. BaÅŸkent Abidjan yakÄ±nlarÄ±nda bir kÃ¶yde ikamet ediyor. Bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan sadece 15'inin MÃ¼slÃ¼man olduÄŸu kÃ¶ylerinde kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa bir mescitleri yok. Cuma gÃ¼nleri 7 kilometre uzaktaki bir kÃ¶ye yÃ¼rÃ¼yerek gidiyorlar