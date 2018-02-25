11:13, 25 Åžubat 2018 Pazar

UluslararasÄ± reklam ÅŸirketlerinden PKK propagandasÄ±





UluslararasÄ± reklam holdinglerinin tasarÄ±mcÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, Afrin ile ilgili olarak PKK/YPG adÄ±na nasÄ±l kara propaganda yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GenÃ§ Ä°letiÅŸimciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ±, reklamcÄ± Ã‡aÄŸlayan Ä°biÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Afrin ile ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± kara propagandada uluslararasÄ± reklamcÄ±larÄ±n nasÄ±l devreye girdiÄŸini Ã¶rnekleriyle ortaya koydu. Â

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