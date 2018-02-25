11:30, 25 Åžubat 2018 Pazar

Salih MÃ¼slim Prag'da yakalandÄ±





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi ile aranan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ±Â SalihÂ MÃ¼slim'in, Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AA muhabirininÂ Emniyet yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi ile aranan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ±Â SalihÂ MÃ¼slim dÃ¼n Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da yakalandÄ±. Ã‡ekya Ä°nterpol Birimi, MÃ¼slim'in 24 Åžubat'ta Prag'da TÃ¼rkiye'nin talebi ve ilettiÄŸi yakalama emirlerine istinaden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rk makamlarÄ±na bildirdi. Ã‡ekya makamlarÄ±, MÃ¼slim'in Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanÄ±p tutuklanmayacaÄŸÄ±na karar verileceÄŸini, bu kararÄ±n da TÃ¼rk tarafÄ±na ivedilikle iletileceÄŸini kaydetti. AynÄ± makamlar TÃ¼rkiye'den, MÃ¼slim'in iadesi iÃ§in gerekli evrakÄ±n kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.Â Emniyet yetkilileri, MÃ¼slim'in iadesine yÃ¶nelik idari iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±labilmesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile de irtibata geÃ§ti.Â PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ±Â SalihÂ MÃ¼slim'in ismi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TerÃ¶rden Arananlar Listesinde 4 milyon liralÄ±k Ã¶dÃ¼lle kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alÄ±yor.

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