12:14, 25 Åžubat 2018 Pazar

Ä°srailliler, hÃ¼kÃ¼metin AfrikalÄ± gÃ¶Ã§men planÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'de binlerce kiÅŸi, Binyamin Netanyahu liderliÄŸindeki Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin AfrikalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin planÄ±nÄ± protesto etti.

Ä°srail'in Maariv gazetesine gÃ¶re, baÅŸkent Tel Aviv'de toplanan 15 bin Ä°srailli, Netanyahu hÃ¼kÃ¼metinin 40 bin AfrikalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ya da hapse atÄ±lmasÄ± planÄ±na tepki gÃ¶stererek, "Ä°srailliler sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yanÄ±nda", "Tel Avivliler sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ±", "SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±na hayÄ±r" ÅŸeklindeki slogan attÄ±lar.

Ã–te yandan Tel Aviv'de aynÄ± anda dÃ¼zenlenen bir baÅŸka gÃ¶steride ise hÃ¼kÃ¼metin sÃ¶z konusu planÄ±na destek verildi.

Ä°srail polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise hÃ¼kÃ¼metin planÄ±na destek gÃ¶sterisi Ã¶ncesi biri silahlÄ± olduÄŸu belirlenen ve AfrikalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gittikleri mekana saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 Ä°srailli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

40 BÄ°N SUDANLI VE ERÄ°TRELÄ° SIÄžINMACI VAR

Ä°srail AfrikalÄ± SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar GeliÅŸim Merkezi, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek bu kiÅŸilerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±n 2006-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Eritre ve Sudan gibi Ã¼lkelerden, savaÅŸtan ve katliamlardan kaÃ§Ä±p gelenler olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail, Ã§oÄŸu Sina YarÄ±madasÄ± Ã¼zerinden geÃ§erek Ã¼lkeye ulaÅŸan, sayÄ±larÄ± yaklaÅŸÄ±k 40 bini bulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yÃ¼zde 99'una mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼ vermeyi reddediyor.

Ä°SRAÄ°L GÄ°TMEYENLERÄ° HAPÄ°SLE TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Ä°srail, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme, aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.

Knesset'ten geÃ§en yasada 31 Mart'a kadar Ä°srail'den Ã§Ä±kmayÄ± kabul etmeyenlerin bu tarihten itibaren hapse atÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re Ä°srail, 7 Eritreliyi hapse gÃ¶ndererek bu uygulamaya ÅŸimdiden baÅŸladÄ±.

SUDAN VE ERÄ°TRELÄ°LERÄ°N SIÄžINMA TALEPLERÄ°NE RET

Yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n birÃ§oÄŸu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitseler dahi sonunda kaÃ§tÄ±klarÄ± Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmekten ve orada Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmekten korkuyor. Bu zorlayÄ±cÄ± yasa Ã§Ä±kmadan Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi, Ä°srail'in "gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ programÄ±" kapsamÄ±nda son 4 yÄ±lda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ de Ä°srail GÃ¶Ã§ Ä°daresinin 2013'e kadar neredeyse tÃ¼m Sudan ve Eritreli gÃ¶Ã§menlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerini reddettiÄŸini belirtti.

Ä°srail'e 2013'ten 2017 ortalarÄ±na kadar 12 bin 437 kiÅŸinin sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu, bunlardan 7 bin 437'sinin geÃ§en haziran ayÄ±na kadar yanÄ±t beklediÄŸi, diÄŸer taleplerin ise neredeyse tamamÄ±nÄ±n reddedildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.