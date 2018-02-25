TÄ°KA'dan Libya'ya destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Libya'nÄ±n MÄ±srata kentindeki Belediye Meclisi ve Teknik FakÃ¼lte iÅŸ birliÄŸiyle 2 bilgisayar laboratuvarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi ve Ã¼Ã§ boyutlu (3D) modelleme alanÄ±nda eÄŸitim verdi.
AA muhabirine konuÅŸan TÄ°KA Libya KoordinatÃ¶rÃ¼ Fatih Karaca, ajansÄ±n biri MÄ±srata Belediyesi Teknik FakÃ¼ltesinde diÄŸeri ise Belediye divanÄ±nda olmak Ã¼zere 2 bilgisayar laboratuvarÄ± kurduÄŸunu ve 42 bilgisayar hediye ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Laboratuvarlar kurulmasÄ± ve eÄŸitimin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n teknik yeterliliklerini artÄ±rmak ve genÃ§lere yeni iÅŸ imkanlarÄ± sunmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aktaran Karaca, "Bu gibi kurslar, kamu sektÃ¶rlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kadrolarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin kapasitelerinin geliÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunacaktÄ±r. Bu teknolojilerin nasÄ±l kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair kursu da TÃ¼rk eÄŸitimci verecek." ifadesini kullandÄ±.
MÄ±srata Belediye Meclis Ã¼yesi ve Ä°nsani GeliÅŸim Daimi Komitesi BaÅŸkanÄ± Hena Hadura ise daha Ã¶nce de TÄ°KA ile birÃ§ok program ve projede iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, hediye edilen 42 bilgisayardan 21'i ve 3D yazÄ±cÄ±nÄ±n teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.
TÄ°KA tarafÄ±ndan 15 Åžubat'ta da baÅŸkent Trablus'ta OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bir okula hediye edilen bilgisayar laboratuvarÄ±, tÃ¶renle hizmete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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TÄ°KA, MÄ±srata'da 2 bilgisayar laboratuvarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi ve 3D modelleme alanÄ±nda eÄŸitim verdi
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