GÃ¼ncelleme: 22:06, 25 Åžubat 2018 Pazar

Sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tarihi eserler bulundu





Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde, HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± inÅŸaatÄ± iÃ§in yapÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeleti bulundu. HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ±'nÄ±n inÅŸaasÄ± iÃ§in Åžehit Halis ÅžiÅŸman Mahallesi'ndeki alanda sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatan ekipler, sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, mozaikler ve bir insana ait iskelet buldu. Osmaniye MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden gelen arkeologlar yaptÄ±klarÄ± incelemede, bulunan eserlerin Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸunu tespit etti. Arkeologlar, Ã§Ä±kan eserleri muhafaza altÄ±na alÄ±rken, bÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde inceleyen Kadirli KaymakamÄ± Tamer Orhan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihi eserler ve insan iskeletinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilerek tutanak ile kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Orhan, Adana KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulunun yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Ã§Ä±kan eserlerin mevcut alanda korunmasÄ± veya mÃ¼zeye taÅŸÄ±nmasÄ± konusunda kesin kararÄ±n verileceÄŸini kaydetti. Â

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