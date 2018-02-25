Sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tarihi eserler bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde, HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± inÅŸaatÄ± iÃ§in yapÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeleti bulundu.
HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ±'nÄ±n inÅŸaasÄ± iÃ§in Åžehit Halis ÅžiÅŸman Mahallesi'ndeki alanda sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatan ekipler, sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, mozaikler ve bir insana ait iskelet buldu.
Osmaniye MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden gelen arkeologlar yaptÄ±klarÄ± incelemede, bulunan eserlerin Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸunu tespit etti.
Arkeologlar, Ã§Ä±kan eserleri muhafaza altÄ±na alÄ±rken, bÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.
KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde inceleyen Kadirli KaymakamÄ± Tamer Orhan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihi eserler ve insan iskeletinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilerek tutanak ile kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Orhan, Adana KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulunun yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Ã§Ä±kan eserlerin mevcut alanda korunmasÄ± veya mÃ¼zeye taÅŸÄ±nmasÄ± konusunda kesin kararÄ±n verileceÄŸini kaydetti.
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TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±
Bakan Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak" dedi
Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± dev proje iÃ§in dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Hatay ValiliÄŸinden DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na "Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi
TÄ°KA, MÄ±srata'da 2 bilgisayar laboratuvarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi ve 3D modelleme alanÄ±nda eÄŸitim verdi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da yakalandÄ±
UluslararasÄ± reklam holdinglerinin tasarÄ±mcÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, Afrin ile ilgili olarak PKK/YPG adÄ±na nasÄ±l kara propaganda yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Erbakan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7. yÄ±lÄ± nedeniyle anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.