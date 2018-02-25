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17:52, 25 Åžubat 2018 Pazar
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13:32, 25 Åžubat 2018 Pazar

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Suudi Arabistan'da dolu yaÄŸdÄ±
Suudi Arabistan'da dolu yaÄŸdÄ±

Suudi Arabistanâ€™da dÃ¼n ÅŸiddetle yaÄŸan dolu, araÃ§larÄ± hurdaya Ã§evirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da dÃ¼n yaÄŸan dolu sonrasÄ± bir Ã§ok hasar meydana geldi. Medine'de dÃ¼n yaÄŸmaya baÅŸlayan ve kÄ±sa sÃ¼rede yoÄŸun etkiye neden olan dolu yaÄŸÄ±ÅŸtan araÃ§lar bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼.

YaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kaydedilen amatÃ¶r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±.

SÄ±cak bir iklime sahip olan Suudi Arabistan'da kÄ±ÅŸ mevsimlerinde yer yer dolu yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± her sene meydana geliyor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda yaÅŸanan dolu yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nda 5 kiÅŸi de haaytÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Suudi Arabistan Medine
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