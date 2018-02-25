Ã‡in, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸiklik sinyali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PEKÄ°N (AA) - Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP), Ã¼lkedeki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼st sÄ±nÄ±r olan iki dÃ¶nem ÅŸartÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± teklifinde bulundu.
Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi iÃ§in anayasadaki iki dÃ¶nemlik Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoya sunulacak.
Ã‡KP Merkezi Komitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan taslak, "Ã¼lkede devlet baÅŸkanÄ± ve devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± iki dÃ¶nemden fazla gÃ¶rev yapamaz." ifadesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
AyrÄ±ntÄ±lara yer verilmeyen kÄ±sa haber, Ã‡KP Merkezi Komitesi'nin yarÄ±n baÅŸlayacak Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k genel kurul toplantÄ±larÄ± Ã¶ncesinde geldi.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerinde ikinci dÃ¶nem iÃ§in seÃ§ilmiÅŸti. Ã‡in lideri, gÃ¶reve geldiÄŸi 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkedeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rekli artÄ±rmasÄ± ile biliniyor.
Ã‡KP'nin geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lan 19. BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nde alÄ±nan kararla Ã¼lkenin kurucu lideri Mao ZÄ±dong'un ardÄ±ndan parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde ismi geÃ§en ikinci lider olmuÅŸtu.
Parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne dahil edilen metnin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Yeni DÃ¶nem Ã‡in iÃ§in Ã‡in Ã–zellikleri TaÅŸÄ±yan Sosyalizm Ã¼zerine Åži Cinping DÃ¼ÅŸÃ¼ncesi" olmuÅŸtu.
Ã–nerinin kabulÃ¼ halinde Åži'nin, mevcut gÃ¶rev sÃ¼resinin dolacaÄŸÄ± 2023'den sonra da bir veya birkaÃ§ dÃ¶nem daha Ã¼lke liderliÄŸi gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lacak.
Ã‡in'deki mevcut anayasaya gÃ¶re, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerine beÅŸ seneliÄŸine iki dÃ¶nemden fazla aynÄ± kiÅŸiler seÃ§ilemiyor.
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Anayasadan iki dÃ¶nem sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayan Ã¼lke lideri Åži'nin 2023'ten sonra da gÃ¶reve devamÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lacak
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°nterpol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Prag'da bir toplantÄ±ya katÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik medyadaki haberler Ã¼zerine Ã‡ekya makamlarÄ±ndan yakalanmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi, bunun Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
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