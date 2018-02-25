14:34, 25 Åžubat 2018 Pazar

Yunanistan'da Novartis'e ait binaya "kÄ±rmÄ±zÄ± boyalÄ±" saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nÄ±n merkezindeki Novartis ilaÃ§ firmasÄ±na ait binaya kÄ±rmÄ±zÄ± boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

"Ruvikonas" isimli anarÅŸist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±da binanÄ±n giriÅŸ kapÄ±larÄ±na zarar verilirken firmanÄ±n tabelasÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± boya atÄ±ldÄ±.

Benzer saldÄ±rÄ±larla gÃ¼ndeme gelen grubun, internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Novartis skandalÄ±"nda Ã¼st dÃ¼zey siyasetÃ§i ve bÃ¼rokratlara Ã¶dendiÄŸi iddia edilen 50 milyon avroluk rÃ¼ÅŸvetin "okyanusta damla" olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AÃ§Ä±klamada, iddianamede isimleri geÃ§en bazÄ± politikacÄ±lar tarafÄ±ndan haklarÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulan gizli tanÄ±klarla dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± da verildi.

Grup, Atina'daki TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) ofisi ve TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer yabancÄ± misyonlara ve bazÄ± Yunan devlet kurumlarÄ±na benzer saldÄ±rÄ±larla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

NOVARTÄ°S SKANDALI

Yunanistan'da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce patlak veren ve 50 milyon avroluk rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±nÄ± iÃ§eren "Novartis skandalÄ±"nda AB Komisyonu'nun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ã¼yesi Dimitris Avramopoulos, eski BaÅŸbakan Andonis Samaras, eski Maliye BakanÄ± ve ÅŸu anki Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras dahil 10 politikacÄ±nÄ±n adÄ± geÃ§iyor.

Meclis'e sunulan dava dosyasÄ±na gÃ¶re, 2006-2015 yÄ±llarÄ±nda merkezi Ä°sviÃ§re'de bulunan Novartis ilaÃ§ firmasÄ±nÄ±n, politikacÄ±lara, Ã¼st dÃ¼zey bÃ¼rokratlara ve doktorlara ilaÃ§ fiyatlarÄ±nÄ± ÅŸiÅŸirmek ve devlet hastanelerine satÄ±ÅŸlarÄ± artÄ±rmak iÃ§in rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi iddia ediliyor.

HÃ¼kÃ¼met yetkilileri, olayÄ± "Yunan devleti tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk skandalÄ±" olarak nitelendirirken yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen isimler, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek, hÃ¼kÃ¼meti hukuki sÃ¼reci siyasileÅŸtirmekle suÃ§luyor. HÃ¼kÃ¼met yetkilileri, ayrÄ±ca edinilen haksÄ±z kazancÄ±n devletin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltarak Ã¼lkenin krize sÃ¼rÃ¼klenmesinde etkili olduÄŸunu savunuyor.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, yÃ¼ksek fiyatlar ve gereÄŸinden fazla ilaÃ§ alÄ±mÄ± sebebiyle hazineye zararÄ±n 23 milyar avroya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan, parlamentoda kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce politikacÄ±lar hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n incelenmesi iÃ§in meclis soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ±na karar verilmiÅŸti.