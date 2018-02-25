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Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Karadeniz'de doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden esen rÃ¼zgarÄ±n, yarÄ±n gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinden itibaren etkisini artÄ±rarak 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na, doÄŸusunda ise 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n, yarÄ±n gece saatlerinde etkisini kaybetmesi de bekleniyor.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden esen rÃ¼zgarÄ±n yarÄ±n gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinden itibaren etkisini artÄ±rarak 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor. FÄ±rtÄ±nanÄ±n, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden esen rÃ¼zgarÄ±n yarÄ±n gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinden itibaren etkisini artÄ±rarak 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi, fÄ±rtÄ±nanÄ±n yarÄ±n akÅŸam saatlerinde etkisini kaybedeceÄŸi tahmin ediliyor.



Ä°lgili Konular meteoroloji fÄ±rtÄ±na
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