GÃ¼ncelleme: 20:00, 25 Åžubat 2018 Pazar

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: Tarihi gÃ¼nlerden geÃ§iyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak." dedi.

Soylu, bir restoranda gerÃ§ekleÅŸtirilen AK Parti Ortahisar Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, genÃ§lerin torunlarÄ±na anlatacaklarÄ± kadar Ã¶nemli, tarihi gÃ¼nlerden geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bakan Soylu, "Ã–yle bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki sadece sizin kendi torunlarÄ±nÄ±za deÄŸil, etrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafyada bulunan mazlumlarÄ±n kendi gelecek nesillerine TÃ¼rkiye adÄ±na, bu millet adÄ±na, bu gÃ¼zel insanlar adÄ±na anlatacaklarÄ± onurlu hikayeler olacak. Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye iÃ§in geÃ§miÅŸte "hasta adam" ifadesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, Ã¼lkenin geÃ§miÅŸte her alanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§eÅŸitli Ã¶rneklerle anlattÄ±.

DÃ¼nyada 20. ve 21. yÃ¼zyÄ±lda yaÅŸananlara dikkati Ã§eken Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"21. yÃ¼zyÄ±l, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren bir demokrasi yÃ¼zyÄ±lÄ±dÄ±r ve onlar demokrasi iÃ§erisinde terÃ¶rle mÃ¼cadele ediyorlar diye DEAÅž'Ä±, El Kaide'yi ve birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bahane ederek Ã¶zellikle iÃ§inde bulunduÄŸumuz coÄŸrafyalara demokrasi getireceÄŸiz, huzur getireceÄŸiz diye inÅŸa ettiler. Demokrasiyi ifade etmek istiyorum ki bahane ettiler. Kan, gÃ¶zyaÅŸÄ±, petrol hesaplarÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n merkezinde bulunduÄŸumuz, Asya'nÄ±n ve Avrupa'nÄ±n merkezinde bulunduÄŸumuz bu coÄŸrafyayÄ± geleceÄŸi Ã¼mitsiz bir coÄŸrafyaya dÃ¶ndÃ¼rmek istediler.

EÄŸer 15 yÄ±ldÄ±r AK Parti milletin oyunu almamÄ±ÅŸ olsaydÄ±, eÄŸer 15 yÄ±ldÄ±r demokrasiye sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±k, 15 yÄ±ldÄ±r girdiÄŸi her bir seÃ§imde yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerle millete dokunarak milletin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ alarak samimiyetiyle milletle beraber olmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±k, demokrasiyi baÅŸ tacÄ± etmemiÅŸ olsaydÄ±k, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda elde ettiÄŸimiz galibiyeti 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda elde edemezdik. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda kurmuÅŸ olduÄŸumuz gÃ¼zel Cumhuriyet'imizden sonra bu Cumhuriyet'imizi tarumar etmek iÃ§in bizi parÃ§a pinÃ§ik ettiler, etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼n etnik kÃ¶kenlerini ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bu Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼n mezheplerini ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu Ã¼lkede inanan insanlarÄ±, dindarlarÄ± Ã¶tekileÅŸtirmeye, farklÄ±laÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar."

"Sadece 780 bin kilometrekarenin derdinde deÄŸiliz"

Bu anlayÄ±ÅŸÄ±n 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda da aynÄ± ortaya konulduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Gezi olaylarÄ±, 17-25 AralÄ±k olaylarÄ±, 6-7 Ekim olaylarÄ±yla 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¼zel Cumhuriyet'imizi kurduktan sona bu Ã¼lkenin kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesini gerÃ§ekleÅŸtirenlerden intikam almak adÄ±na neler yapmÄ±ÅŸlarsa, 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndaki kurtuluÅŸ mÃ¼cadelemizde, ekonomik mÃ¼cadelemizde, bÃ¼yÃ¼me mÃ¼cadelemizde, demokrasi mÃ¼cadelemizde yine bize aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Milletin deÄŸerleriyle bir arada olmasÄ±nÄ± istemediler. NasÄ±l 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda bu Ã¼lkede Ezan-Ä± Muhammediye'nin bu Ã¼lkenin minarelerinde okunmasÄ±nÄ± engellemiÅŸlerse yine aynÄ± ÅŸekilde bu Ã¼lkede insanlarÄ±n deÄŸerlerini alt Ã¼st edebilmek iÃ§in kendi inanÃ§larÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmelerini engelleyebilmek iÃ§in ellerinden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±lar. 20. yÃ¼zyÄ±lda ne yapmÄ±ÅŸlarsa 21. yÃ¼zyÄ±lda da aynÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduklarÄ± darbenin aynÄ±sÄ±nÄ± 15 Temmuz'da gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar."

Soylu, bu kronolojiyi anlatmasÄ±nÄ±n sebebine deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"DÃ¼n bu Ã¼lke ne yaÅŸamÄ±ÅŸsa bugÃ¼n bu Ã¼lke ne yaÅŸÄ±yorsa, yarÄ±n bir daha onu yaÅŸamamasÄ± iÃ§in bizim mukavemetimizi daha kuvvetli, esaslÄ± hale getirmek zorundayÄ±z. Onun iÃ§in liderimizin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yol, Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yol bir daha TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±na bu meselelerin gelmemesi iÃ§in ortaya konulan bir yoldur. Åžunu aÃ§Ä±k ve yÃ¼reklilikle ifade etmek istiyorum, liderler her zaman bulunmaz. 50, 100, 150 yÄ±l bazen bulunsalar da onlarÄ±n kuvveti, o Ã¼lkeyi yÃ¶netmeleri saÄŸlanamaz. BugÃ¼n TÃ¼rkiye bu fÄ±rsatÄ± elde etmiÅŸtir. Sizin bir ÅŸansÄ±nÄ±z var, sizin ÅŸansÄ±nÄ±z bugÃ¼n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netmesi deÄŸildir. Sizin ÅŸansÄ±nÄ±z, Ã¶rnek alabileceÄŸiniz, yolunda gidebileceÄŸiniz, hareket, hal, tarz ve tavÄ±rlarÄ±ndan, ifadelerinden kendinize Ã¶lÃ§Ã¼ bulabileceÄŸiniz bir lideriniz var."

GenÃ§lerin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan alabilecekleri Ã¶rnekleri sÄ±ralayan Soylu, "Åžehidin evine gitmekle size hangi modeli gÃ¶sterdiÄŸini, onun annesinin, babasÄ±nÄ±n, eÅŸinin, kardeÅŸinin duasÄ±nÄ± alabilmekle hangi modeli gÃ¶sterdiÄŸini Ã¶rneklemeniz lazÄ±m. Sizin ondan sabrÄ± Ã¶rneklemeniz lazÄ±m. SeÃ§imin, demokrasinin, hizmetin ve bu milletin buna ne kadar ehemmiyet verdiÄŸini Ã¶rneklemeniz lazÄ±m. AttÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ±n, aldÄ±ÄŸÄ± her kararÄ±, diklenmeden dik durabilmenin nasÄ±l olduÄŸunu gÃ¶sterir. Bunu bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rmeli ve yÃ¶netmelisiniz." dedi.

Soylu, sadece bir kongre iÃ§in deÄŸil, yarÄ±nlarÄ±n inÅŸasÄ± ve ihyasÄ± iÃ§in burada olduklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Sadece 780 bin kilometrekarenin derdinde deÄŸiliz. Bu millet, ÅŸu Anadolu topraÄŸÄ± Ã¼zerinde duran bu millet sadece Anadolu topraÄŸÄ±nÄ±n derdinde olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bilmenizi istiyorum Kabe-i Muazzama'nÄ±n, Medine-i MÃ¼nevvere'nin hÃ¼rriyetinin derdinde her zaman ve her daim olmuÅŸtur. Bu millet dÃ¼nyanÄ±n neresinde bir mazlum ve maÄŸdur varsa nerede kendine el uzatÄ±lmasÄ±nÄ± bekleyen bir insan varsa onun derdinde olmuÅŸtur. Derdimiz dÃ¼nyaya sÄ±ratÄ± mustakiymi, hakkaniyet olduÄŸunu gÃ¶sterebilmektir. HiÃ§ bundan endiÅŸe etmeyiniz, TÃ¼rkiye bu istikamettedir. GenÃ§ler sizin sorumluluÄŸunuz bizden fazladÄ±r."

GenÃ§liÄŸinde TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã¶rneklerle anlatan Soylu, "Allah'Ä±mÄ±za Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun, 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren bu fotoÄŸraflarÄ±n her birisini geride bÄ±rakma iradesi ortaya koyan liderimiz Recep Tayyip ErdoÄŸan sayesinde TÃ¼rkiye Ã§ok Ã¶nemli bir noktaya geldi. BugÃ¼n 3,5 milyon insana 'gÄ±k' demeden sahip Ã§Ä±kan, hiÃ§bir zaman kendi Ã¼zerine yÃ¼k gÃ¶rmeyen bir anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyan millet olarak bunu sÃ¶ylÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Soylu, birÃ§ok uluslararasÄ± toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "BirÃ§ok uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸ bizi ziyarete geldi. Åžu Ã¼lkenin ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ± altÄ±nda yaÅŸayan bir kardeÅŸiniz, aÄŸabeyiniz, arkadaÅŸÄ±nÄ±z olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, hiÃ§bir zaman baÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ne eÄŸdirecek tabloyla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. BaÅŸÄ±mÄ±z dik, vakur ÅŸekilde olduk. Biz baÅŸka bir milletiz." ifadesini kullandÄ±.

"3 bin 300 civan gibi mert delikanlÄ±"

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n MÃ¼ÅŸterek Koordinasyon Merkezi'nde dÃ¼n akÅŸam tÃ¶ren dÃ¼zenlendiÄŸini aktaran Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Afrin'de ÅŸehadete, dÃ¼ÄŸÃ¼ne gider gibi giden jandarma Ã¶zel harekatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±, jandarma komandolarÄ±mÄ±zÄ±, polis Ã¶zel harekatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±zÄ± ziyaret ettik. 3 bin 300 civan gibi mert delikanlÄ±. HiÃ§birisi gÃ¶rev olarak oraya gitmedi. 'Kim gitmek istiyor.' dendiÄŸinde, 'Biz gitmek istiyoruz.' diye gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak oraya dahil oldular. Hepsi aslan parÃ§asÄ±ydÄ±, hepsiyle teker teker sarÄ±ldÄ±k, helalleÅŸtik ve ahitleÅŸtik ve onlara bir ÅŸey sÃ¶yledim. Biz size namusumuzu emanet ettik. Namusumuz size emanettir, bu coÄŸrafyanÄ±n namusu ve geleceÄŸi size emanettir. Biz hangi yolda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ biliyoruz, hangi noktalara adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz.

2015â€™in Nisan ayÄ±ndan beri, Trabzon'da milletvekilliÄŸi sÃ¼reci baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren burada elimizden geldiÄŸi kadar, dilimizin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar, gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n yettiÄŸi kadar bize vermiÅŸ olduÄŸunuz emaneti hem ÅŸehrimize hizmet hem de bu gÃ¼zel insanlara, ÅŸehrimizin bu asaletiyle bizi donatan insanlarÄ±na hizmet etmek ve sorumluluÄŸumuzu yerine getirmek iÃ§in Ã§aba sarf ettik."

SÃ¼rmene ilÃ§esinde katÄ±lacaÄŸÄ± programa deÄŸinen Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kendi bulduÄŸumuz imkan ve kaynaklarla oluÅŸturduÄŸumuz bir ilkokulu aÃ§acaÄŸÄ±z. Ã‡ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde yapÄ±lan, adÄ±na Muhammet Fatih SafitÃ¼rk dediÄŸimiz ilkokulu aÃ§acaÄŸÄ±z. Kah bir belediye binasÄ±nda, kah bir yolda, kah spor tesisinde, kah bir belediye baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talebinde, kah burada insanlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ bulabilmesi iÃ§in iÅŸ kapasitelerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda yapÄ±lan hizmetlerde her noktada olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Allah ÅŸahittir, kalbimizde hiÃ§ fesat olmadÄ±. Yine Allah ÅŸahittir, kalbimize hiÃ§ yÃ¼k olmadÄ±. Åžunu bilmenizi isterim, beni hatÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±z zaman SÃ¼leyman Soylu bu gÃ¼zel dergaha yanlÄ±ÅŸ odun, eÄŸri odun taÅŸÄ±maz diye hatÄ±rlayÄ±n. Beni hatÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±z zaman bilmenizi isterim ki bu dergaha yanlÄ±ÅŸ odun, eÄŸri odun taÅŸÄ±maz diye aynen Yunus'un Taptuk'un dergahÄ±na taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ odun, eÄŸri odun gibi. Biz ahlaklÄ± adamlarÄ±z. Siyasetin de ne olduÄŸunu iyi bilen kardeÅŸlerinizden bir tanesiyim, Ã§ocukluÄŸumdan beri bu iÅŸlerin iÃ§erisindeyim. Bilmenizi istiyorum mevkim iÃ§in kiÅŸiliÄŸim iÃ§in hevesim iÃ§in bu bÃ¼yÃ¼k davanÄ±n bir Ã§apaÄŸÄ± olsam bilin ki kendimi yok ederim."

Soylu, "Ã‡ok net ve aÃ§Ä±k 21. yÃ¼zyÄ±lda bu dava sadece TÃ¼rkiye'ye hizmet etmiyor, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya hizmet ediyor." ifadesini kullanarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu davanÄ±n bir neferi olmak. BugÃ¼n Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±yÄ±z, yarÄ±n belki deÄŸiliz. Buradan gideriz, belki bir daha geliÅŸimiz olmaz ama ÅŸunu Ã§ok net ve aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yorum, AK Parti ve SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, kÄ±ymeti CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n beni davet ettiÄŸi gÃ¼nden itibaren yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarda bu davaya olan sadakatimden, bu davaya olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mdan, bu davaya olan anlayÄ±ÅŸÄ±mdan ve ÅŸu millete olan sadakatimizden ve anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdan bir nebze olsun Ã¶dÃ¼n vermedim, bundan sonra da vermeyeceÄŸim. Sevgili genÃ§ler, hiÃ§bir zaman doÄŸruluktan ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼kten ayrÄ±lmayÄ±n. Ä°radenizden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyin, liderinizin gÃ¶sterdiÄŸi istikametten hiÃ§bir zaman ayrÄ±lmayÄ±n. BunlarÄ± belki size son kez sÃ¶ylÃ¼yorum ama bilmenizi isterim iddianÄ±zÄ± ve iradenizi ortaya koyduÄŸunuz noktadan itibaren eÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ±da olduÄŸunuz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa da geri Ã§ekilmekten hiÃ§bir zaman ama hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyin. Geri Ã§ekilmek de bir erdemdir, geri adÄ±m atmak da bir erdemdir. Bu kongre Ã¶zellikle benim hayatÄ±mda da Ã¶nemli bir kongre olacaktÄ±r."

"Sadece bende ÅŸunu hatÄ±rlayÄ±n, Trabzon'u Ã§ok seviyorum. Sadece bende ÅŸunu hatÄ±rlayÄ±n, Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bir neferiyim, hangi gÃ¶revde olursam olayÄ±m Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n neferi olarak hayatÄ±ma devam edeceÄŸim." diyen Soylu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Sadece bende ÅŸunu hatÄ±rlayÄ±n, Trabzon bana hayatÄ±mÄ±n en Ã¶nemli ÅŸerefini ve gÃ¶revini verdi. VerdiÄŸi ÅŸeref ve gÃ¶rev, Trabzon milletvekilliÄŸidir. Bunu sizle paylaÅŸabilirim, AK Parti'ye girdiÄŸim andan itibaren en Ã§ok Ã¶zlediÄŸim kÄ±zÄ±m ve oÄŸlumdur ve Allah inÅŸallah Ã§ok yakÄ±n bir zaman iÃ§erisinde onlarla daha sÄ±k birlikte olmayÄ± bana nasip eder. Bu vesileyle bana, Ã§oluÄŸuma Ã§ocuÄŸuma vermiÅŸ olduÄŸunuz bu asaletten dolayÄ± size, kÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±ma, her birine ayrÄ± ayrÄ± hÃ¼rmetlerimi ifade ediyor, hakkÄ±nÄ±zÄ± helal etmenizi diliyorum."

Kongreye, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan GÃ¼nnar, AyÅŸe Sula KÃ¶seoÄŸlu ve Salih Cora, AK Parti Zonguldak Milletvekili HÃ¼seyin Ã–zbakÄ±r, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Orhan Fevzi GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Haydar Revi, AK Parti GenÃ§lik KollarÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°skender Karakaya ve diÄŸer ilgililer katÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Bakan Soylu, TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Trabzon TemsilciliÄŸini de ziyaret etti.