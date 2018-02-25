KÄ±yamet Kilisesi Ä°srail'in vergileri yÃ¼zÃ¼nden kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nÄ± sayÄ±lan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi (Kutsal Kabir-Yeniden DiriliÅŸ), Ä°srail'e baÄŸlÄ± belediyenin kentteki kiliseleri vergiye baÄŸlama niyetine itiraz amacÄ±yla ibadete ve ziyarete kapatÄ±ldÄ±.
KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3. Teofilos, kilisenin avlusunda Ã§ok sayÄ±da patrik ve kilise baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n kiliselerine yÃ¶nelik vergilendirme uygulamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k protesto amacÄ±yla KÄ±yamet Kilisesi'ni kapatmaya karar verdiklerini sÃ¶yledi. Patrik 3. Teofilos, kilisenin bir sonraki duyuruya kadar ibadete ve ziyarete kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Belediye, 882 kilise mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ vergiye baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve vergisi Ã¶denmeyen mÃ¼lklere el konulacaÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.
KudÃ¼s'teki kilise yÃ¶netimleri ayrÄ±ca Ä°srail'in kiliselere ait taÅŸÄ±nmazlara el koymayÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±na da karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
Kentteki yaklaÅŸÄ±k 300 bin Filistinli nÃ¼fusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluÅŸturuyor.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te iÃ§inde Mescid-i Aksa'nÄ±n da bulunduÄŸu Eski Åžehir bÃ¶lgesinde yer alan KÄ±yamet Kilisesi, HristiyanlÄ±k inancÄ±na gÃ¶re Ã§armÄ±ha gerilen Hazreti Ä°sa'nÄ±n defnedildiÄŸi ve daha sonra dirilerek gÃ¶ÄŸe yÃ¼kseldiÄŸi alan olmasÄ± hasebiyle Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nÄ± sayÄ±lÄ±yor.
ÃœÃ§ liderin, telekonferans sistemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DoÄŸu Gutaâ€™yÄ± konuÅŸtuÄŸu belirtildi
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti, Fetih Hareketi'nden ihraÃ§ edilen Dahlan'a yakÄ±n isimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeyi isteÄŸi ve Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya aÃ§Ä±k olduÄŸu bildirildi
Gazze'ye uygulanan abluka yÃ¼zÃ¼nden ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme eksikliÄŸi ile tedavi iÃ§in Gazze dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±na izin verilmemesi gibi nedenlerden yaklaÅŸÄ±k bin Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti
Patrik 3. Teofilos, Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n vergilendirme uygulamasÄ±na karÅŸÄ± KÄ±yamet Kilisesi'ni kapatmaya karar verdiklerini sÃ¶yledi
Valais kantonunda meydana gelen Ã§Ä±ÄŸda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Yunanistan'da "Ruvikonas" isimli anarÅŸist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±da Novartis binasÄ±nÄ±n giriÅŸ kapÄ±larÄ±na zarar verilirken firmanÄ±n tabelasÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± boya atÄ±ldÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amacÄ±yla gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar, Kilis'te sevgi gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±
Anayasadan iki dÃ¶nem sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayan Ã¼lke lideri Åži'nin 2023'ten sonra da gÃ¶reve devamÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lacak
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°nterpol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Prag'da bir toplantÄ±ya katÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik medyadaki haberler Ã¼zerine Ã‡ekya makamlarÄ±ndan yakalanmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi, bunun Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Suudi Arabistanâ€™da dÃ¼n ÅŸiddetle yaÄŸan dolu, araÃ§larÄ± hurdaya Ã§evirdi
GeÃ§en hafta FildiÅŸi Sahilleriâ€™ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ziyarette mÃ¼jdeyi hak etmiÅŸ bir garip MÃ¼slÃ¼manla tanÄ±ÅŸtÄ±k. AdÄ±, Ebubekir. BaÅŸkent Abidjan yakÄ±nlarÄ±nda bir kÃ¶yde ikamet ediyor. Bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan sadece 15'inin MÃ¼slÃ¼man olduÄŸu kÃ¶ylerinde kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa bir mescitleri yok. Cuma gÃ¼nleri 7 kilometre uzaktaki bir kÃ¶ye yÃ¼rÃ¼yerek gidiyorlar
BaÅŸkent Tel Aviv'de toplanan 15 bin Ä°srailli, Netanyahu hÃ¼kÃ¼metinin 40 bin AfrikalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ya da hapse atÄ±lmasÄ± planÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§leri bÃ¼nyesindeki Asayib Ehli Hak grubunun bÃ¼rosuna yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ± giriÅŸiminde canlÄ± bomba korumalar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, olayda 3 koruma yaralandÄ±
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yÃ¶netiminin, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini 14 MayÄ±s'ta KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma planÄ±nÄ±n, "provokatif ve yanlÄ±ÅŸ bir karar" olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Yemen'in Aden ÅŸehrinde bomba yÃ¼klÃ¼ 2 araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 asker Ã¶ldÃ¼, aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu 44 kiÅŸi yaralandÄ±.