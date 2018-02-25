15:26, 25 Åžubat 2018 Pazar

KÄ±yamet Kilisesi Ä°srail'in vergileri yÃ¼zÃ¼nden kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nÄ± sayÄ±lan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi (Kutsal Kabir-Yeniden DiriliÅŸ), Ä°srail'e baÄŸlÄ± belediyenin kentteki kiliseleri vergiye baÄŸlama niyetine itiraz amacÄ±yla ibadete ve ziyarete kapatÄ±ldÄ±.

KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3. Teofilos, kilisenin avlusunda Ã§ok sayÄ±da patrik ve kilise baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n kiliselerine yÃ¶nelik vergilendirme uygulamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k protesto amacÄ±yla KÄ±yamet Kilisesi'ni kapatmaya karar verdiklerini sÃ¶yledi. Patrik 3. Teofilos, kilisenin bir sonraki duyuruya kadar ibadete ve ziyarete kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Belediye, 882 kilise mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ vergiye baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve vergisi Ã¶denmeyen mÃ¼lklere el konulacaÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.

KudÃ¼s'teki kilise yÃ¶netimleri ayrÄ±ca Ä°srail'in kiliselere ait taÅŸÄ±nmazlara el koymayÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±na da karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

Kentteki yaklaÅŸÄ±k 300 bin Filistinli nÃ¼fusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluÅŸturuyor.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te iÃ§inde Mescid-i Aksa'nÄ±n da bulunduÄŸu Eski Åžehir bÃ¶lgesinde yer alan KÄ±yamet Kilisesi, HristiyanlÄ±k inancÄ±na gÃ¶re Ã§armÄ±ha gerilen Hazreti Ä°sa'nÄ±n defnedildiÄŸi ve daha sonra dirilerek gÃ¶ÄŸe yÃ¼kseldiÄŸi alan olmasÄ± hasebiyle Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nÄ± sayÄ±lÄ±yor.