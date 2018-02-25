GÃ¼ncelleme: 23:04, 25 Åžubat 2018 Pazar

SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya ihracat yÃ¼kÃ¼ gÃ¶tÃ¼ren tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri Ã¼lkelere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine dÃ¼nden bu yana sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kuyruklar oluÅŸturdu.

TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±.

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 880, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden ise yaklaÅŸÄ±k 400 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ahmet Ã–zkan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'dan Almanya'ya ihracat yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cuma akÅŸamÄ±ndan bu yana sÄ±rada beklediÄŸini anlatan Ã–zkan, "Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r sÄ±ra bekliyorum sanÄ±rÄ±m Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼ne de sÄ±rada gireceÄŸiz. Bulgaristan tarafÄ± yavaÅŸ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Oradaki memurlar Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bizim kapÄ±da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmuyor, Bulgaristan'dan kaynaklanan bir sÄ±kÄ±ntÄ± bu. Bulgaristan iÃ§eriye alacak arabalarÄ± ki sÄ±ra ilerlemiÅŸ olacak. Kuyrukta tuvalet ve yemek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Yetkililerin bu soruna bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼m bulmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ali RÄ±za Metin de Ã¶zellikle son bir yÄ±ldÄ±r tÄ±r kuyruklarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DÃ¼n sabah 10.00'da sÄ±raya girdiÄŸini belirten Metin, "Kuyrukta en bÃ¼yÃ¼k sorunumuz tuvalet ihtiyacÄ±.Bizim istediÄŸimiz tek ÅŸey kapÄ±larÄ±n ayrÄ±lmasÄ±. AynÄ± Macar'daki gibi canlÄ± hayvan, yanÄ±cÄ± yÃ¼k gibi bÃ¶lÃ¼mlere ayrÄ±larak iÅŸlem yapÄ±lmalÄ±. AyrÄ±lÄ±rsa kuyruklar azalÄ±r." dedi.

Sinan Gedikli de 2 gÃ¼ndÃ¼r sÄ±rada beklediÄŸini belirterek, mazot sÄ±rasÄ±nÄ±n kuyruklara neden olduÄŸunu kaydetti.

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