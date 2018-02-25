DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:56, 26 Åžubat 2018 Pazartesi
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 23:04, 25 Åžubat 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu
SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya ihracat yÃ¼kÃ¼ gÃ¶tÃ¼ren tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri Ã¼lkelere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine dÃ¼nden bu yana sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kuyruklar oluÅŸturdu.
TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±.

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 880, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden ise yaklaÅŸÄ±k 400 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ahmet Ã–zkan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'dan Almanya'ya ihracat yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cuma akÅŸamÄ±ndan bu yana sÄ±rada beklediÄŸini anlatan Ã–zkan, "Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r sÄ±ra bekliyorum sanÄ±rÄ±m Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼ne de sÄ±rada gireceÄŸiz. Bulgaristan tarafÄ± yavaÅŸ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Oradaki memurlar Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bizim kapÄ±da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmuyor, Bulgaristan'dan kaynaklanan bir sÄ±kÄ±ntÄ± bu. Bulgaristan iÃ§eriye alacak arabalarÄ± ki sÄ±ra ilerlemiÅŸ olacak. Kuyrukta tuvalet ve yemek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Yetkililerin bu soruna bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼m bulmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ali RÄ±za Metin de Ã¶zellikle son bir yÄ±ldÄ±r tÄ±r kuyruklarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DÃ¼n sabah 10.00'da sÄ±raya girdiÄŸini belirten Metin, "Kuyrukta en bÃ¼yÃ¼k sorunumuz tuvalet ihtiyacÄ±.Bizim istediÄŸimiz tek ÅŸey kapÄ±larÄ±n ayrÄ±lmasÄ±. AynÄ± Macar'daki gibi canlÄ± hayvan, yanÄ±cÄ± yÃ¼k gibi bÃ¶lÃ¼mlere ayrÄ±larak iÅŸlem yapÄ±lmalÄ±. AyrÄ±lÄ±rsa kuyruklar azalÄ±r." dedi.

Sinan Gedikli de 2 gÃ¼ndÃ¼r sÄ±rada beklediÄŸini belirterek, mazot sÄ±rasÄ±nÄ±n kuyruklara neden olduÄŸunu kaydetti.

Â 



Ä°lgili Konular KapÄ±kule TIR kuyruÄŸu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu
SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tarihi eserler bulundu
Sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tarihi eserler bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu Tarihi gÃ¼nlerden geÃ§iyoruz
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: Tarihi gÃ¼nlerden geÃ§iyoruz

Bakan Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak" dedi
Sinop'ta uÃ§ak seferleri iptal edildi
Sinop'ta uÃ§ak seferleri iptal edildi

Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deniz rÃ¼zgarÄ± projesinde Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deniz rÃ¼zgarÄ± projesinde Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± dev proje iÃ§in dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi iddialarÄ±na ret
DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi iddialarÄ±na ret

Hatay ValiliÄŸinden DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na "Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Salih MÃ¼slim'in iade sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±
Salih MÃ¼slim'in iade sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±

BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi
Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi
TÄ°KA'dan Libya'ya destek
TÄ°KA'dan Libya'ya destek

TÄ°KA, MÄ±srata'da 2 bilgisayar laboratuvarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi ve 3D modelleme alanÄ±nda eÄŸitim verdi
Salih MÃ¼slim Prag'da yakalandÄ±
Salih MÃ¼slim Prag'da yakalandÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da yakalandÄ±
UluslararasÄ± reklam ÅŸirketlerinden PKK propagandasÄ±
UluslararasÄ± reklam ÅŸirketlerinden PKK propagandasÄ±

UluslararasÄ± reklam holdinglerinin tasarÄ±mcÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, Afrin ile ilgili olarak PKK/YPG adÄ±na nasÄ±l kara propaganda yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Necmettin Erbakan mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Necmettin Erbakan, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Erbakan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7. yÄ±lÄ± nedeniyle anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi
TÃ¼rkiye'den Afganistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama
TÃ¼rkiye'den Afganistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti'de 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ± Ä°ÅŸte gÃ¶revden alÄ±nan
AK Parti'de 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±... Ä°ÅŸte gÃ¶revden alÄ±nan baÅŸkanlar

AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
TÃ¼rkiye'den ABD'nin KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki
TÃ¼rkiye'den ABD'nin KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
AhÄ±skalÄ±lar TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda
AhÄ±skalÄ±lar TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda

DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.

Haberler

Bulgaristan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda 6 km kuyruk
Bulgaristan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda 6 km kuyruk

KapÄ±kule'de 19 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 19 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de TIR kuyruÄŸu 24 kilometre
KapÄ±kule'de TIR kuyruÄŸu 24 kilometre

KapÄ±kule'de 13 kilometrelik TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 13 kilometrelik TIR kuyruÄŸu

KapÄ±kuleâ€™de 8 kilometrelik TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule de 8 kilometrelik TIR kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de yine TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de yine TIR kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de yine TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de yine TIR kuyruÄŸu

KapÄ±kule'de 10 kilometrelik TIR kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 10 kilometrelik TIR kuyruÄŸu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 