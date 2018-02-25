15:51, 25 Åžubat 2018 Pazar

Gazze'deki abluka bin can aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in Gazze'ye yÃ¶nelik 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka nedeniyle yaklaÅŸÄ±k bin Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Filistin HayÄ±r KurumlarÄ± TopluluÄŸu KoordinatÃ¶rÃ¼ Ahmed el-Kerd, "Gazze AblukasÄ±nÄ±n KurbanlarÄ±" adÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "YaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi abluka nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti." dedi.

Bu kiÅŸilerin 450'sinin saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¶kmesi, ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme eksikliÄŸi ile tedavi iÃ§in Gazze dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±na izin verilmemesi gibi nedenlerden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Kerd, 2017 yÄ±lÄ±nda bu sebepler yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 57 olduÄŸunu kaydetti.

Ä°srail'in Gazze'deki tek elektrik kaynaÄŸÄ±nÄ± bombalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazzelilerin elektriÄŸe alternatif olarak kullandÄ±klarÄ± mum, soba ve benzeri yÃ¶ntemler nedeniyle 100 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yleyen Kerd, "Elektrik olmayÄ±nca insanlar, mum kullanmak ve odun yakmak zorunda kalÄ±yor. Bu yÃ¼zden Ã§ok yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, Ã§ok kiÅŸi Ã¶ldÃ¼." ifadelerini kullandÄ±.

AblukanÄ±n dayattÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlar altÄ±nda balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Ã§iftÃ§ilik yaparak "ekmeÄŸinin peÅŸinde koÅŸtuklarÄ±" sÄ±rada Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 350 olduÄŸunu belirten Kerd, "Gazze'yi bu ÅŸartlar altÄ±nda kalmaktan kurtarÄ±n. Harekete geÃ§meniz iÃ§in daha kaÃ§ kurbanÄ±n gitmesi gerekiyor." ÅŸeklinde dÃ¼nyaya Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Gazze'nin dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k hapishane olduÄŸunu ifade eden Kerd, 20 saati bulan elektrik kesintilerine bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ± istedi.

Ã–te yandan Saraya MeydanÄ±'nda toplanan bir grup Filistinli, abluka kurbanlarÄ± iÃ§in sembolik cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenledi. Eylemciler ayrÄ±ca, "Elektrik hakkÄ±m nerede?", "Onurlu yaÅŸam hakkÄ±m nerede?" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°srail, Hamas'Ä±n 2006'daki seÃ§imlerden baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'ye abluka uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± tepkilere raÄŸmen bu abluka aralÄ±ksÄ±z ÅŸekilde devam ediyor.