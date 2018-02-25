16:27, 25 Åžubat 2018 Pazar

Kuzey Kore'den "ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye aÃ§Ä±k olduÄŸu" mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya istekli olduÄŸu bildirildi.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n GÃ¼ney Kore BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, PyeongChang ÅŸehrindeki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reni iÃ§in GÃ¼ney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirme isteÄŸini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade etti.

Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda, 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na heyet gÃ¶nderilebileceÄŸini, bu konuda Seul ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu diplomatik yakÄ±nlaÅŸma neticesinde iki Ã¼lke arasÄ±nda 2016'dan beri kapalÄ± olan iletiÅŸim hattÄ± yeniden aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) gÃ¶zetiminde vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma kapsamÄ±nda olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katÄ±lmasÄ± ve iki Ã¼lke sporcularÄ±nÄ±n olimpiyat tÃ¶reninde aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca, PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n 9 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong ile ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¶rende Yo-jong, Pence'nin arkasÄ±na oturmuÅŸ ancak ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmamÄ±ÅŸtÄ±.