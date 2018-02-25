16:59, 25 Åžubat 2018 Pazar

Salih MÃ¼slim'in iade sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±





BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in sabah saatlerinde Ã‡ekya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n yakalanmasÄ±) DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°Ã§iÅŸleri ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iade sÃ¼reciyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.

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