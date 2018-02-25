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Kahire'de Hamas-Dahlan görüşmesi
Kahire'de Hamas-Dahlan görüşmesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Dahlan'a yakın isimlerle görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Mısır’ın başkenti Kahire’deki heyetinin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Filistinli lider Muhammed Dahlan'a yakın isimlerle görüştüğü bildirildi.

Filistin'in MAAN haber ajansının Hamaslı yetkililere dayandırdığı habere göre, Kahire’de bulunan İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti, Dahlan'a yakın isimlerle, “Dayanışma Komisyonu”nun faal hale getirilmesi ve Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi ile ilgili atılacak adımları görüştü.

Gazze heyetinin, Mısır temasları çerçevesinde Mısır istihbarat yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde özellikle de “Gazze’ye ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesi” konusunun ele alındığı belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve heyeti, 9 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a gitmişti. Bugün Hamas heyetinin Gazze'ye döndüğü ve ayrıca Mısır'dan bir heyetin de Gazze'ye gittiği kaydedildi.

Hamas'ı temsil eden, siyasi büro üyeleri Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rişk ve Muhammed Nasr'ın yer aldığı ikinci heyet de 19 Şubat'ta Mısır'a geçmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.



İlgili Konular Hamas fetih Muhammed Dahlan
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