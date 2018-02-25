Kahire'de Hamas-Dahlan görüşmesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Mısır’ın başkenti Kahire’deki heyetinin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Filistinli lider Muhammed Dahlan'a yakın isimlerle görüştüğü bildirildi.
Filistin'in MAAN haber ajansının Hamaslı yetkililere dayandırdığı habere göre, Kahire’de bulunan İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti, Dahlan'a yakın isimlerle, “Dayanışma Komisyonu”nun faal hale getirilmesi ve Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi ile ilgili atılacak adımları görüştü.
Gazze heyetinin, Mısır temasları çerçevesinde Mısır istihbarat yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde özellikle de “Gazze’ye ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesi” konusunun ele alındığı belirtildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve heyeti, 9 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a gitmişti. Bugün Hamas heyetinin Gazze'ye döndüğü ve ayrıca Mısır'dan bir heyetin de Gazze'ye gittiği kaydedildi.
Hamas'ı temsil eden, siyasi büro üyeleri Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rişk ve Muhammed Nasr'ın yer aldığı ikinci heyet de 19 Şubat'ta Mısır'a geçmişti.
Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.
Üç liderin, telekonferans sistemiyle yaptığı görüşmede, Doğu Guta’yı konuştuğu belirtildi
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Dahlan'a yakın isimlerle görüştü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile bağları güçlendirmeyi isteği ve Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğu bildirildi
Gazze'ye uygulanan abluka yüzünden ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği ile tedavi için Gazze dışına çıkılmasına izin verilmemesi gibi nedenlerden yaklaşık bin Filistinli hayatını kaybetti
Patrik 3. Teofilos, İsrail makamlarının vergilendirme uygulamasına karşı Kıyamet Kilisesi'ni kapatmaya karar verdiklerini söyledi
Valais kantonunda meydana gelen çığda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yunanistan'da "Ruvikonas" isimli anarşist örgütün üstlendiği saldırıda Novartis binasının giriş kapılarına zarar verilirken firmanın tabelasına kırmızı boya atıldı.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, Kilis'te sevgi gösterileriyle karşılandı
Anayasadan iki dönem sınırının kaldırılması halinde ikinci dönemine başlayan ülke lideri Şi'nin 2023'ten sonra da göreve devamının önü açılacak
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Müslim'in, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca, Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep edildiği, bunun üzerine gözaltına alındığı öğrenildi
Geçen hafta Fildişi Sahilleri’ne yaptığımız ziyarette müjdeyi hak etmiş bir garip Müslümanla tanıştık. Adı, Ebubekir. Başkent Abidjan yakınlarında bir köyde ikamet ediyor. Bin kişinin yaşadığı ve bunlardan sadece 15'inin Müslüman olduğu köylerinde küçük de olsa bir mescitleri yok. Cuma günleri 7 kilometre uzaktaki bir köye yürüyerek gidiyorlar
Başkent Tel Aviv'de toplanan 15 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin 40 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına karşı çıktı
Haşdi Şabi güçleri bünyesindeki Asayib Ehli Hak grubunun bürosuna yönelik intihar saldırısı girişiminde canlı bomba korumalar tarafından öldürüldü, olayda 3 koruma yaralandı
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yönetiminin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planının, "provokatif ve yanlış bir karar" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Yemen'in Aden şehrinde bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 6 asker öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 44 kişi yaralandı.