17:11, 25 Åžubat 2018 Pazar

DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi iddialarÄ±na ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay ValiliÄŸi, Hatay Geri GÃ¶nderme Merkezi'nde aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluÄŸun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Valilik resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, bazÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda ''Hatay Geri GÃ¶nderme Merkezi'nde gÃ¶zetim altÄ±nda bulunan DoÄŸu TÃ¼rkistan uyruklu kiÅŸilerin aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ±'' yÃ¶nÃ¼nde iddialarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, 25 AÄŸustos 2017 ile 4 Åžubat 2018 tarihleri arasÄ±nda Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ yaparken yakalanan ve alÄ±nan ilk ifadelerinde DoÄŸuTÃ¼rkistan uyruklu olduklarÄ±nÄ± beyan eden 39'u Ã§ocuk 79 kiÅŸinin idari gÃ¶zetim kararÄ± alÄ±narak Ä°l GÃ¶Ã§ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bu kiÅŸilerden hasta, hamile veya bakÄ±ma muhtaÃ§ olanlarÄ±n GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek tebligatlarÄ± yapÄ±lÄ±p idari gÃ¶zetimlerinin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Halen gÃ¶zetim altÄ±nda bulunan kiÅŸilerin uyruklarÄ±nÄ±n tespiti ve haklarÄ±nda uygulanacak iÅŸlemin tesisi amacÄ±yla 21 Åžubat 2018 gÃ¼nÃ¼ GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli 2 GÃ¶Ã§ Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±, Hatay Geri GÃ¶nderme Merkezine gelerek ÅŸahÄ±slarla tek tek mÃ¼lakat yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Uyruk tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda tamamlanan bu kiÅŸilerin idari gÃ¶zetimlerinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± veya sevk iÅŸlemlerinin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§erisinde bitirilmesi planlanmaktadÄ±r. Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r."

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