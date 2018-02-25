KÄ±zÄ±lay Azez'deki ailelere desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail HakkÄ± TurunÃ§, Suriye'nin Azez kentindeki halka yÃ¶nelik yardÄ±mlara iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin, devletimizin kurumsal desteÄŸiyle gerek KÄ±zÄ±lay ve AFAD'Ä±n gerekse diÄŸer sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle buradaki insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
TurunÃ§, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Suriye Krizi Ãœlke Alan KoordinatÃ¶r Vekili Fatih KÃ¶kcan'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±lay ekibiyle Azez bÃ¶lgesinde kurulu Ehli Åžam KampÄ±'na yardÄ±m paketi daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ±.
TurunÃ§, Suriye'nin Azez kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve KÄ±zÄ±lay'Ä±n bÃ¶lgeye yÃ¶nelik yardÄ±mlarÄ±nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendirdi.
HazÄ±rlanan gÄ±da kolileri, hijyen malzemeleri ve battaniyelerin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±lay ekiplerince kampta kalan 327 aileye Ã¶nceden haber verildiÄŸini sÃ¶yleyen TurunÃ§, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen koordinasyonlu ÅŸekilde yardÄ±mlarÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hava koÅŸullarÄ± olumsuz olsa da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ciddiyetle devam ettiÄŸini vurgulayan TurunÃ§, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"BurasÄ± yÄ±llardÄ±r ilgilendiÄŸimiz bir kamp. BÃ¶lgede 12 kamp, yÃ¼z bine yakÄ±n insan var. Yeni kamp yerleriyle alakalÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z da devam ediyor. Ä°nÅŸallah bir an Ã¶nce bu bÃ¶lgenin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± insani aÃ§Ä±dan biter. Burada can gÃ¼venlikleriyle ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok ama sosyal yaÅŸamlarÄ±yla ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. TÃ¼rkiye'nin, devletimizin kurumsal desteÄŸiyle gerek KÄ±zÄ±lay ve AFAD'Ä±n gerekse diÄŸer sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle buradaki insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."
Azez'in Soran beldesinin Elbil kÃ¶yÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yerinde inceleyen TurunÃ§, "Bu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z alan 68 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir alan. AFAD altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra burayÄ± KÄ±zÄ±lay'a teslim edecek. Muhtemelen bÃ¶lgede daha Ã¶nceden kurulan kamplarda yaÅŸayan insanlar ve FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu ile gÃ¼venli bÃ¶lgelere geÃ§en insanlar arzu ederlerse, altyapÄ± tamamlandÄ±ktan sonra bu kamplara geÃ§ecekler." ifadelerini kullandÄ±.
TurunÃ§, kampa geÃ§ecek ailelerin sosyal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±lay ve devletin diÄŸer kurumlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°nsanlar buradan kendi yaÅŸam alanlarÄ±na, kendi gÃ¼ven alanlarÄ±na, Halep'tir, Åžam'dÄ±r, Humus'tur hangi bÃ¶lgelerden geldilerse o bÃ¶lgelere, ne zaman dÃ¶nmek isterlerse dÃ¶necekler. Bize ÅŸu an dÃ¼ÅŸen sorumluluk, bu insanlarÄ±n can gÃ¼venliÄŸi saÄŸlandÄ± ama hayatlarÄ±nÄ± insanca yaÅŸayacaÄŸÄ± bir noktada altyapÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± lazÄ±m. Ã–ncelikle AFAD bu altyapÄ±yÄ± saÄŸlÄ±yor. ArkasÄ±ndan KÄ±zÄ±lay ve devletin diÄŸer kurumlarÄ± olarak buradaki insanlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z."
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