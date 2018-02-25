Sinop'ta uÃ§ak seferleri iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sinop'ta etkili olan kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle, Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§ak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentte devam eden yaÄŸmur, sis ve ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Sinop-Ä°stanbul seferini yapan uÃ§ak Samsun Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±'na yÃ¶nlendirilirken, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisini kaybetmesinin ardÄ±ndan hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n normale dÃ¶neceÄŸi kaydedildi.
TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±
Bakan Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak" dedi
Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± dev proje iÃ§in dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Hatay ValiliÄŸinden DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na "Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi
TÄ°KA, MÄ±srata'da 2 bilgisayar laboratuvarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi ve 3D modelleme alanÄ±nda eÄŸitim verdi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da yakalandÄ±
UluslararasÄ± reklam holdinglerinin tasarÄ±mcÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, Afrin ile ilgili olarak PKK/YPG adÄ±na nasÄ±l kara propaganda yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Erbakan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7. yÄ±lÄ± nedeniyle anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
AK Parti Ä°stanbul'da 25 ilÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revine son verildi. GÃ¶revinden alÄ±nan ve devam kararÄ± allÄ±nan baÅŸkanlarÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde...
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.