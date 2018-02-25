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GÃ¼ncelleme: 19:19, 25 Åžubat 2018 Pazar

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Sinop'ta uÃ§ak seferleri iptal edildi
Sinop'ta uÃ§ak seferleri iptal edildi

Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sinop'ta etkili olan kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle, Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§ak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentte devam eden yaÄŸmur, sis ve ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.

Sinop-Ä°stanbul seferini yapan uÃ§ak Samsun Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±'na yÃ¶nlendirilirken, kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisini kaybetmesinin ardÄ±ndan hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n normale dÃ¶neceÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular Sinop
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